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Путин и Трамп не обсуждали миротворцев на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2025
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14:36 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/kreml-2005978268.html
Путин и Трамп не обсуждали миротворцев на Украине, заявил Песков
Путин и Трамп не обсуждали миротворцев на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2025
Путин и Трамп не обсуждали миротворцев на Украине, заявил Песков
Вопрос о миротворцах на Украине в разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник не поднимался, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:36:00+03:00
2025-03-19T14:36:00+03:00
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россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос о миротворцах на Украине в разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник не поднимался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, об этом речи не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, поднимался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос о миротворцах на Украине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Путин и Трамп не обсуждали миротворцев на Украине, заявил Песков

Песков: в разговоре Путина и Трампа о миротворцах на Украине речи не было

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос о миротворцах на Украине в разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник не поднимался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, об этом речи не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, поднимался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос о миротворцах на Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
13 февраля, 12:51
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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