https://ria.ru/20250319/kreml-2005978268.html

Путин и Трамп не обсуждали миротворцев на Украине, заявил Песков

Путин и Трамп не обсуждали миротворцев на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2025

Путин и Трамп не обсуждали миротворцев на Украине, заявил Песков

Вопрос о миротворцах на Украине в разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник не поднимался, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:36:00+03:00

2025-03-19T14:36:00+03:00

2025-03-19T14:36:00+03:00

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос о миротворцах на Украине в разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник не поднимался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, об этом речи не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, поднимался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос о миротворцах на Украине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков