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Песков рассказал об обсуждении с США остановки военной помощи Украине
Песков рассказал об обсуждении с США остановки военной помощи Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Песков рассказал об обсуждении с США остановки военной помощи Украине
Остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между РФ и США, но публично обсуждаться тема не будет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:11:00+03:00
2025-03-19T14:11:00+03:00
2025-03-19T14:12:00+03:00
россия
киев
сша
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между РФ и США, но публично обсуждаться тема не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистам Песков уточнил, что тема продолжения военных поставок Киеву затрагивалась в разговоре президентов РФ и США. "Она, конечно же, будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться дальше между нами и американцами. Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены", - добавил он.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, сша, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков рассказал об обсуждении с США остановки военной помощи Украине
Песков: остановка военной помощи Киеву будет в повестке переговоров России и США