https://ria.ru/20250319/kreml-2005966783.html

Песков рассказал об обсуждении с США остановки военной помощи Украине

Песков рассказал об обсуждении с США остановки военной помощи Украине - РИА Новости, 19.03.2025

Песков рассказал об обсуждении с США остановки военной помощи Украине

Остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между РФ и США, но публично обсуждаться тема не будет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:11:00+03:00

2025-03-19T14:11:00+03:00

2025-03-19T14:12:00+03:00

россия

киев

сша

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между РФ и США, но публично обсуждаться тема не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистам Песков уточнил, что тема продолжения военных поставок Киеву затрагивалась в разговоре президентов РФ и США. "Она, конечно же, будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться дальше между нами и американцами. Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены", - добавил он.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, сша, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)