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Песков: Россия наблюдает, прислушается ли Киев к мирным инициативам - РИА Новости, 19.03.2025
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13:46 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/kreml-2005957646.html
Песков: Россия наблюдает, прислушается ли Киев к мирным инициативам
Песков: Россия наблюдает, прислушается ли Киев к мирным инициативам - РИА Новости, 19.03.2025
Песков: Россия наблюдает, прислушается ли Киев к мирным инициативам
Власти России внимательно наблюдают за тем, прислушается ли Украина к намерению РФ и США сделать все возможное для выхода в мирное русло, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:46:00+03:00
2025-03-19T13:46:00+03:00
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти России внимательно наблюдают за тем, прислушается ли Украина к намерению РФ и США сделать все возможное для выхода в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы внимательно дальше наблюдаем за тем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению президентов России и Соединенных Штатов делать все возможное для выхода в русло мирового урегулирования", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20250318/putin-2005823580.html
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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков: Россия наблюдает, прислушается ли Киев к мирным инициативам

Песков: РФ следит за тем, прислушается ли Киев к мирным инициативам России и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти России внимательно наблюдают за тем, прислушается ли Украина к намерению РФ и США сделать все возможное для выхода в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы внимательно дальше наблюдаем за тем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению президентов России и Соединенных Штатов делать все возможное для выхода в русло мирового урегулирования", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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РоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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