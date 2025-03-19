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Песков: Россия наблюдает, прислушается ли Киев к мирным инициативам
Песков: Россия наблюдает, прислушается ли Киев к мирным инициативам - РИА Новости, 19.03.2025
Песков: Россия наблюдает, прислушается ли Киев к мирным инициативам
Власти России внимательно наблюдают за тем, прислушается ли Украина к намерению РФ и США сделать все возможное для выхода в мирное русло, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:46:00+03:00
2025-03-19T13:46:00+03:00
2025-03-19T13:46:00+03:00
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дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти России внимательно наблюдают за тем, прислушается ли Украина к намерению РФ и США сделать все возможное для выхода в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы внимательно дальше наблюдаем за тем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению президентов России и Соединенных Штатов делать все возможное для выхода в русло мирового урегулирования", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20250318/putin-2005823580.html
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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков: Россия наблюдает, прислушается ли Киев к мирным инициативам
Песков: РФ следит за тем, прислушается ли Киев к мирным инициативам России и США