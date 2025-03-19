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Кремль: воля Путина и Трампа показывает процесс восстановления отношений
Кремль: воля Путина и Трампа показывает процесс восстановления отношений - РИА Новости, 19.03.2025
Кремль: воля Путина и Трампа показывает процесс восстановления отношений
Твердая воля президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является лучшим залогом того, что страны пойдут по пути восстановления... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:43:00+03:00
2025-03-19T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Твердая воля президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является лучшим залогом того, что страны пойдут по пути восстановления отношений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Конечно, потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух странах для реставрации этих отношений. Но пока вот эта твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути. Имеется в виду и в Америке, и в России", - сказал Песков журналистам. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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россия, америка, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, Америка, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль: воля Путина и Трампа показывает процесс восстановления отношений
Песков назвал твердую волю Путина и Трампа залогом восстановления отношений