Рейтинг@Mail.ru
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/krasnov-2005986487.html
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами - РИА Новости, 19.03.2025
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:56:00+03:00
2025-03-19T14:56:00+03:00
россия
игорь краснов
авиабилеты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945505004_0:84:3305:1943_1920x0_80_0_0_574a747776f059e560fac6892bc623c4.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. "В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, генпрокурор потребовал надзорными мерами обеспечить требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов.
https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945505004_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_6f117754281007ab5a07b782d4241558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, авиабилеты
Россия, Игорь Краснов, Авиабилеты
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами

Генпрокурор Краснов поручил обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы

© Фото : ГенпрокуратураГенеральный прокурор России Игорь Краснов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Генпрокуратура
Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов.
"В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Кроме того, генпрокурор потребовал надзорными мерами обеспечить требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Секреты экономии на авиабилетах: как летать дешево и с комфортом
17 февраля, 08:00
 
РоссияИгорь КрасновАвиабилеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала