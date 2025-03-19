https://ria.ru/20250319/krasnov-2005986487.html

Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами

Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами - РИА Новости, 19.03.2025

Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:56:00+03:00

2025-03-19T14:56:00+03:00

2025-03-19T14:56:00+03:00

россия

игорь краснов

авиабилеты

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. "В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, генпрокурор потребовал надзорными мерами обеспечить требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов.

https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html

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россия, игорь краснов, авиабилеты