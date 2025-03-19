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Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами - РИА Новости, 19.03.2025
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:56:00+03:00
2025-03-19T14:56:00+03:00
2025-03-19T14:56:00+03:00
россия
игорь краснов
авиабилеты
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. "В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, генпрокурор потребовал надзорными мерами обеспечить требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов.
https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html
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россия, игорь краснов, авиабилеты
Россия, Игорь Краснов, Авиабилеты
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Генпрокурор Краснов поручил обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы