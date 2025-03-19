https://ria.ru/20250319/krasnov-2005984941.html
Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ
Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ - РИА Новости, 19.03.2025
Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проконтролировать полноту предоставления гарантий и выплаты участникам Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:52:00+03:00
2025-03-19T14:52:00+03:00
2025-03-19T14:57:00+03:00
общество
россия
игорь краснов
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730242_0:153:1920:1233_1920x0_80_0_0_1963149f089f0b6caa364d3d923c3a22.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проконтролировать полноту предоставления гарантий и выплаты участникам Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. "В этот юбилейный год, который мы отмечаем под знаменем Защитников Отечества, необходимо сделать все от нас зависящее для поддержки наших фронтовиков и ветеранов. Проконтролируйте полноту предоставления всех государственных гарантий и выплат для участников Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла и узников концлагерей, содержание в порядке воинских мемориалов", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20240902/putin-1970053695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730242_118:0:1825:1280_1920x0_80_0_0_96efb4a0efbece082dd458e25a6c7d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, игорь краснов, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Россия, Игорь Краснов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ
Краснов поручил проконтролировать выплаты участникам ВОВ в год 80-летия Победы