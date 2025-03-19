https://ria.ru/20250319/krasnov-2005984941.html

Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ

Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ - РИА Новости, 19.03.2025

Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проконтролировать полноту предоставления гарантий и выплаты участникам Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:52:00+03:00

2025-03-19T14:52:00+03:00

2025-03-19T14:57:00+03:00

общество

россия

игорь краснов

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730242_0:153:1920:1233_1920x0_80_0_0_1963149f089f0b6caa364d3d923c3a22.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проконтролировать полноту предоставления гарантий и выплаты участникам Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. "В этот юбилейный год, который мы отмечаем под знаменем Защитников Отечества, необходимо сделать все от нас зависящее для поддержки наших фронтовиков и ветеранов. Проконтролируйте полноту предоставления всех государственных гарантий и выплат для участников Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла и узников концлагерей, содержание в порядке воинских мемориалов", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20240902/putin-1970053695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, игорь краснов, 80-летие победы в великой отечественной войне