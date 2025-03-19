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Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ - РИА Новости, 19.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:52 19.03.2025 (обновлено: 14:57 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/krasnov-2005984941.html
Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ
Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ - РИА Новости, 19.03.2025
Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проконтролировать полноту предоставления гарантий и выплаты участникам Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:52:00+03:00
2025-03-19T14:57:00+03:00
общество
россия
игорь краснов
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проконтролировать полноту предоставления гарантий и выплаты участникам Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. "В этот юбилейный год, который мы отмечаем под знаменем Защитников Отечества, необходимо сделать все от нас зависящее для поддержки наших фронтовиков и ветеранов. Проконтролируйте полноту предоставления всех государственных гарантий и выплат для участников Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла и узников концлагерей, содержание в порядке воинских мемориалов", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
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общество, россия, игорь краснов, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Россия, Игорь Краснов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ

Краснов поручил проконтролировать выплаты участникам ВОВ в год 80-летия Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проконтролировать полноту предоставления гарантий и выплаты участникам Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы.
"В этот юбилейный год, который мы отмечаем под знаменем Защитников Отечества, необходимо сделать все от нас зависящее для поддержки наших фронтовиков и ветеранов. Проконтролируйте полноту предоставления всех государственных гарантий и выплат для участников Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла и узников концлагерей, содержание в порядке воинских мемориалов", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияИгорь Краснов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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