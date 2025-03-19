https://ria.ru/20250319/krasnojarsk-2005963532.html

Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске

Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске - РИА Новости, 19.03.2025

Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске

Специалисты приступили к строительству котлована станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:01:00+03:00

2025-03-19T14:01:00+03:00

2025-03-19T14:01:00+03:00

красноярск

михаил котюков

красноярский край

метро

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КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Специалисты приступили к строительству котлована станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. По ее данным, на месте будущей станции метростроители возвели ограждающие конструкции и начали строительство монтажного котлована. Губернатор Михаил Котюков приехал на площадку проинспектировать работы и пообщаться с сотрудниками подрядных организаций. "Всего по периметру будущего котлована соорудили 473 железобетонных сваи глубиной до 19 метров. После разработки грунта, установки распорной системы и заливки основания смонтируем четыре тоннелепроходческих комплекса (ТПМК - ред.). Первые два проложат тоннели до станции "Вокзальная", в другую сторону еще два ТПМК построят пути к остановочному пункту "Улица Карла Маркса", – рассказал главный инженер проекта ГК "Бамтоннельстрой-Мост" Андрей Осипов. Отмечается, что строительство монтажного котлована остановочного пункта "Площадь Революции" ведется по разработанной проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России. По словам губернатора, строительство котлована – значимый этап работ на площадке. Котюков попросил строителей учитывать особенности трафика в центральной части города и организовать работы так, чтобы не перегружать улицы крупногабаритным транспортом. А также организовать пункт мойки машин, чтобы машины не загрязняли улицы города. По данным пресс-службы, работы активно ведутся и на других площадках. Метростроители доложили губернатору, что строительство двух первых тоннелей комплексами "Екатерина" и "Соломея" от станции "Улица Шахтеров" идет по плану. Эти машины придут на станцию "Улица Карла Маркса", где подрядчики приступили к буровым работам и возведению свай котлована. Аналогичные работы ведутся и на станции "Вокзальная". Кроме того, вспомогательные притоннельные сооружения возводят в районе домов по ул. Конституции СССР, 23 и 27, а также на ул. Шахтеров, между ул. Полярной и ул. Гагарина. Всего между станциями будут оборудованы шесть притоннельных сооружений, где разместятся вентиляционные и водоотливные установки, оборудуют эвакуационные выходы на поверхность и другие объекты производственного назначения. Общая длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составляет 11 километров, на ней расположатся шесть остановочных пунктов.

https://ria.ru/20240905/krasnoyarsk-1970855129.html

https://ria.ru/20250318/khatanga-2005705502.html

https://ria.ru/20250313/tehnikum-2004739765.html

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Артем Смирнов

красноярск, михаил котюков, красноярский край, метро