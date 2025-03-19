Рейтинг@Mail.ru
Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/krasnojarsk-2005963532.html
Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске
Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске - РИА Новости, 19.03.2025
Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске
Специалисты приступили к строительству котлована станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:01:00+03:00
2025-03-19T14:01:00+03:00
красноярск
михаил котюков
красноярский край
метро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005961572_0:87:840:560_1920x0_80_0_0_bd4f94847ca0edc15ae365f38be9fd8b.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Специалисты приступили к строительству котлована станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. По ее данным, на месте будущей станции метростроители возвели ограждающие конструкции и начали строительство монтажного котлована. Губернатор Михаил Котюков приехал на площадку проинспектировать работы и пообщаться с сотрудниками подрядных организаций. "Всего по периметру будущего котлована соорудили 473 железобетонных сваи глубиной до 19 метров. После разработки грунта, установки распорной системы и заливки основания смонтируем четыре тоннелепроходческих комплекса (ТПМК - ред.). Первые два проложат тоннели до станции "Вокзальная", в другую сторону еще два ТПМК построят пути к остановочному пункту "Улица Карла Маркса", – рассказал главный инженер проекта ГК "Бамтоннельстрой-Мост" Андрей Осипов. Отмечается, что строительство монтажного котлована остановочного пункта "Площадь Революции" ведется по разработанной проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России. По словам губернатора, строительство котлована – значимый этап работ на площадке. Котюков попросил строителей учитывать особенности трафика в центральной части города и организовать работы так, чтобы не перегружать улицы крупногабаритным транспортом. А также организовать пункт мойки машин, чтобы машины не загрязняли улицы города. По данным пресс-службы, работы активно ведутся и на других площадках. Метростроители доложили губернатору, что строительство двух первых тоннелей комплексами "Екатерина" и "Соломея" от станции "Улица Шахтеров" идет по плану. Эти машины придут на станцию "Улица Карла Маркса", где подрядчики приступили к буровым работам и возведению свай котлована. Аналогичные работы ведутся и на станции "Вокзальная". Кроме того, вспомогательные притоннельные сооружения возводят в районе домов по ул. Конституции СССР, 23 и 27, а также на ул. Шахтеров, между ул. Полярной и ул. Гагарина. Всего между станциями будут оборудованы шесть притоннельных сооружений, где разместятся вентиляционные и водоотливные установки, оборудуют эвакуационные выходы на поверхность и другие объекты производственного назначения. Общая длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составляет 11 километров, на ней расположатся шесть остановочных пунктов.
https://ria.ru/20240905/krasnoyarsk-1970855129.html
https://ria.ru/20250318/khatanga-2005705502.html
https://ria.ru/20250313/tehnikum-2004739765.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005961572_82:0:829:560_1920x0_80_0_0_5c2c218f23dc2921dcfe88f3f67b89bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, михаил котюков, красноярский край, метро
Красноярск, Михаил Котюков, Красноярский край, Метро
Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске

В Красноярске начали строить котлован станции метро "Площадь Революции"

© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского краяНачато строительство нового котлована станции метро в Красноярске
Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Специалисты приступили к строительству котлована станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По ее данным, на месте будущей станции метростроители возвели ограждающие конструкции и начали строительство монтажного котлована. Губернатор Михаил Котюков приехал на площадку проинспектировать работы и пообщаться с сотрудниками подрядных организаций.
Стартовала проходка первой линии метротрама в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Стартовала проходка первой линии метротрама в Красноярске
5 сентября 2024, 15:56
"Всего по периметру будущего котлована соорудили 473 железобетонных сваи глубиной до 19 метров. После разработки грунта, установки распорной системы и заливки основания смонтируем четыре тоннелепроходческих комплекса (ТПМК - ред.). Первые два проложат тоннели до станции "Вокзальная", в другую сторону еще два ТПМК построят пути к остановочному пункту "Улица Карла Маркса", – рассказал главный инженер проекта ГК "Бамтоннельстрой-Мост" Андрей Осипов.
Отмечается, что строительство монтажного котлована остановочного пункта "Площадь Революции" ведется по разработанной проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Планы развития разработают для морпорта и аэропорта Хатанги
Вчера, 14:05
По словам губернатора, строительство котлована – значимый этап работ на площадке. Котюков попросил строителей учитывать особенности трафика в центральной части города и организовать работы так, чтобы не перегружать улицы крупногабаритным транспортом. А также организовать пункт мойки машин, чтобы машины не загрязняли улицы города.
По данным пресс-службы, работы активно ведутся и на других площадках. Метростроители доложили губернатору, что строительство двух первых тоннелей комплексами "Екатерина" и "Соломея" от станции "Улица Шахтеров" идет по плану. Эти машины придут на станцию "Улица Карла Маркса", где подрядчики приступили к буровым работам и возведению свай котлована. Аналогичные работы ведутся и на станции "Вокзальная".
Кроме того, вспомогательные притоннельные сооружения возводят в районе домов по ул. Конституции СССР, 23 и 27, а также на ул. Шахтеров, между ул. Полярной и ул. Гагарина. Всего между станциями будут оборудованы шесть притоннельных сооружений, где разместятся вентиляционные и водоотливные установки, оборудуют эвакуационные выходы на поверхность и другие объекты производственного назначения.
Общая длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составляет 11 километров, на ней расположатся шесть остановочных пунктов.
Красноярский индустриально-металлургический техникум обучает студентов под запросы работодателей - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Красноярский техникум обучает студентов под запрос металлургов
13 марта, 13:56
 
КрасноярскМихаил КотюковКрасноярский крайМетро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала