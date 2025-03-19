https://ria.ru/20250319/krashenki-1857066132.html

Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы

Как красиво покрасить яйца на Пасху: с красителями и без в домашних условиях

Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы

Как покрасить яйца на Пасху в домашних условиях с помощью пищевых или натуральных красителей, как получить красивый нежный оттенок или насыщенные цвета при... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:08:00+03:00

2025-03-19T13:08:00+03:00

2025-03-19T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Как покрасить яйца на Пасху в домашних условиях с помощью пищевых или натуральных красителей, как получить красивый нежный оттенок или насыщенные цвета при окраске луковой шелухой, куркумой, каркаде, свеклой, классические и оригинальные идеи оформления пасхальных яиц в разных техниках – в материале РИА Новости.Как покрасить пасхальные яйцаДекорировать яйца на Пасху — устоявшаяся традиция православных христиан, которая объединяет взрослых и детей в этом предпраздничном ритуале. Их окрашивают в самые разнообразные цвета и сочетания, украшают декоративными элементами и даже расписывают вручную, изображая лики святых или церкви. В праздник Светлого Христова Воскресения освященные крашенки ставят в центре стола, а также обмениваются ими при встрече с родными и знакомыми.Магические свойства крашенкам придавали во многих древних цивилизациях, но с появлением христианства этот символ наполнился новым содержанием. Для христиан окрашенное в красный цвет яйцо (в память о пролитой Иисусом Христом крови за грехи человечества) означает веру в воскресение, напоминание о том, что после смерти следует возрождение. Со временем для окрашивания стали применять и другие оттенки, но красный остается основным."Окрашенное в один цвет, называется крашенка. Если на крашенке процарапать острым предметом узор, получится драпанка. Писанка и крапанка создаются с помощью растопленного воска. Украшая их красками и превращая в холст художника, получаем малеванку. Малеванку легко сделать акриловыми красками или гуашью с добавлением клея ПВА", — поясняет Екатерина Сафронова, художник, преподаватель детской школы искусств, специалист по арт-терапии, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!".Подготовка к покраскеДля того, чтобы крашенки получились насыщенного и ровного оттенка, следует тщательно подготовить яйца. Ярче цвет будет смотреться на белой скорлупе, зато коричневая – более крепкая.Покраска с помощью красителейИспользование пищевых красителей – самый распространенный и быстрый способ. Окрашивать можно одним оттенком, делать простой или абстрактный рисунок, использовать множество цветов. Создавать оригинальный дизайн на крашенках можно и с помощью акварели, акриловых красок, а также красить в розовые оттенки с помощью марганцовки.Пищевые красителиСегодня на рынке представлен широкий ассортимент красителей: жидкие, порошковые, гелевые, в таблетках самых разнообразных оттенков: от пастельных и перламутровых до многоцветных пигментов. Сухие красители необходимо растворять в воде согласно инструкции, используя удобную посуду. А жидкие капать в воду, регулируя насыщенность раствора по своему желанию. Таким образом можно выкрасить сразу в несколько цветов, придать необычный градиент или эффект радужных оттенков.Акрил и акварельДля дизайна пасхалок акварельными или акриловыми красками следует выбирать вареные яйца без трещин, чтобы краски не попали вовнутрь. А для удобства росписи использовать специальные подставки для яиц и художественные кисти.МарганцовкаВ розовый цвет и его оттенки можно окрасить при помощи марганцовки. Для этого кристалл перманганата калия на кончике ножа нужно развести в небольшой емкости в кипяченой охлажденной воде. Поставить яйца на огонь, когда вода закипит – добавить соль, уксус и несколько капель марганцовки. Варить крашенки до готовности.Покраска с помощью натуральных красителейОригинальные крашенки к Пасхе легко получить при помощи натуральных красителей. Покрасить яйца в домашних условиях без особых хлопот можно шелухой от лука, чаем каркаде или кофе, куркумой, паприкой, грецким орехом, шпинатом, капустой или рисом.Луковая шелухаЕкатерина Лобачева, руководитель лаборатории атмосферы "Lab. Vibe" рассказала, как получить мраморные яйца, используя луковую шелуху.Для окрашивания необходимы:Инструкция:СвеклаДля окрашивания яиц в розовый или насыщенно бордовый цвет можно использовать свеклу. Для этого необходимо натереть корнеплод на терке, поместить в кастрюлю, залить водой и добавить уксус. Довести смесь до кипения, варить на медленном огне примерно 20 минут. Процедить полученный отвар и залить им сваренные вкрутую яйца. Оставить на несколько часов или на ночь, в зависимости о того, какой оттенок хочется получить.Куркума и паприкаДля окрашивания с помощью специй, можно использовать куркуму или паприку. Золотистый оттенок получается, если подержать пасхалки в растворе с добавлением куркумы. На литр горячей воды требуется три столовых ложки специй, вареные яйца следует погрузить в полученный раствор и оставить на несколько часов. Есть вариант варить прямо в смеси с куркумой, добавлением уксуса и соли, раствор готовят из расчета 20 г порошка на литр воды.С использованием паприки можно получить сочный оранжевый оттенок. Для этого в стакан воды необходимо всыпать четыре столовых ложки паприки и варить раствор в течение 30 минут. В готовый отвар поместить уже вареные яйца и оставить на некоторое время.РисДля покраски яиц на Пасху при помощи рисовой крупы и красителей понадобятся:Инструкция:Дополнительные элементы декораДля создания оригинального дизайна пасхальных яиц можно использовать различные узоры, рисунки, термонаклейки и декоративные элементы. Ольга Деккер, нутрициолог, член Национального общества диетологов, член Лиги здоровья нации поделилась идеей декора с использованием бусин, стразов и других элементов. Готовые пасхалки можно использовать для украшения стола или в качестве подарка для друзей и близких.Материалы:Инструкция:Интересные идеи окрашиванияМожно попробовать воплотить в жизнь и новые оригинальные идеи преображения. Сделать “космические” яйца с помощью пищевых красителей и взбитых сливок, яркие полосатые крашенки с применением ниток, канцелярских резинок или резиночек для плетения браслетов. Екатерина Сафронова предлагает на крашенку нанести рисунок клеем ПВА и пока он не высох, посыпать блёстками. Излишки после высыхания стряхнуть постукиваниями по руке.Существует также способ окрашивания с использованием воска или парафина. Это увлекательно и понравится детям. Для создания причудливых узоров на подготовленное яйцо капают воском с горящей свечи, после этого опускают в раствор с красителем на несколько минут, просушивают и снимают воск.С помощью нитокНа готовые вареные яйца нужно плотно намотать несколько слоев ниток в разных направлениях. Развести красители согласно инструкции и опустить в раствор. Подержать их в краске заявленное на упаковке время, вытащить и промокнуть салфетками. Аккуратно обрезать ножницами нитки, получится узорчатый след на скорлупе. Натереть скорлупу любым постным маслом для блеска.С помощью листиков и цветочковДля любителей природных мотивов Екатерина Сафронова предлагает следующий вариант: прежде, чем сварить яйцо в красителе, приложить к нему засушенный цветок, растительный элемент, веточку укропа или петрушки (зафиксировать можно с помощью марли или капроновых следков/носков с резинкой). После окрашивания на поверхности остается живописный растительный узор.С помощью скотча или изолентыСкотч или изоленту можно нарезать на узкие полоски, геометрические фигуры или силуэты пасхальной тематики, наклеить их на яйца. Затем окрасить натуральными или синтетическими красителями. Дать обсохнуть и после этого удалить клейкую ленту. Покраска в технике декупажВариант украшения яиц в технике декупаж предлагает Екатерина Лобачева. "Яйца отварить и остудить. Подготовить бумажные салфетки с необычными рисунками. Разделить их на слои (понадобится слой с рисунками). Взять сырое яйцо, отделить желток от белка. Белок нужен для наклеивания рисунков. Кисточкой смазать белком яйцо, наложить рисунок, разглаживая его сухой кистью и дать просохнуть", — советует эксперт.С помощью картона"С малышами можно “оживить” сваренные вкрутую яйца, превратив их в цыплят. Для этого понадобится немного желтого и красного картона и двухсторонний скотч. Из полоски желтого картона шириной 1,5 см сделать кольцо-подставку диаметром 4-5 см. Кольцо соединить скрепкой или скотчем. Из красного картона вырезать два крылышка, хохолок и хвостик. Из желтого картона вырезать клюв. Крепить все детали можно на скотч. Маркером дорисовать глаза и лапки. Можно пофантазировать и дорисовать различные детали", — комментирует Екатерина Сафронова.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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