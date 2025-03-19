https://ria.ru/20250319/konfiskatsiya-2005882615.html
В МИД прокомментировали обсуждение Британией и ЕС конфискации активов
В МИД прокомментировали обсуждение Британией и ЕС конфискации активов - РИА Новости, 19.03.2025
В МИД прокомментировали обсуждение Британией и ЕС конфискации активов
Обсуждение Британией и ЕС конфискации замороженных российских активов является маразмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:58:00+03:00
2025-03-19T08:58:00+03:00
2025-03-19T09:05:00+03:00
россия
украина
дэвид лэмми
мария захарова
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евросоюз
euroclear
g7
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Обсуждение Британией и ЕС конфискации замороженных российских активов является маразмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече в Лондоне обсудят конфискацию замороженных российских активов. "Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом Европейского союза, а Европейский союз долгое время разводился с Британией и делил все ущербы и издержки", - сказала Захарова. "Причем тут два, не находящихся в отношениях друг с другом субъекта, и деньги третьего субъекта, который с ними тоже не находится в каких-либо отношениях?", - поинтересовалась она. Захарова добавила, что в Британии пиратство всегда было легализовано. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html
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россия, украина, дэвид лэмми, мария захарова, кайя каллас, евросоюз, euroclear, g7, в мире
Россия, Украина, Дэвид Лэмми, Мария Захарова, Кайя Каллас, Евросоюз, Euroclear, G7, В мире
В МИД прокомментировали обсуждение Британией и ЕС конфискации активов
Захарова назвала обсуждение Британией и ЕС конфискации активов России маразмом