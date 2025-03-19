Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете - РИА Новости, 19.03.2025
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете
Фишинговые сайты игровых платформ, а также предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий стали... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:03:00+03:00
2025-03-19T06:03:00+03:00
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Фишинговые сайты игровых платформ, а также предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий стали распространенными схемами обмана детей в интернете - таким образом мошенники выманивают личные данные и другую платежную информацию, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. "Одна из распространенных схем - предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий. Злоумышленники просят ребенка взять телефон родителей, разблокировать экран, сфотографировать его и войти в приложения банков… Другая популярная уловка - создание фишинговых сайтов, которые внешне неотличимы от официальных страниц банков или игровых платформ. Ребенок переходит по ссылке и вводит данные, которые мгновенно попадают к преступникам", - сказал Морев. В некоторых случаях злоумышленники начинают общаться в игровых чатах, а затем переносят его в мессенджеры, где отсутствуют встроенные системы защиты. И уже там они могут выманить личные данные и информацию про банковские счета. Основная цель злоумышленников - банковские приложения родителей. Эксперт посоветовал родителям проводить беседы с детьми и объяснять им, что в интернете, чатах и мессенджерах, точно так же, как и на улице, нельзя разговаривать с незнакомцами и принимать подарки. Недостаток родительского контроля могут привести к серьезным последствиям, от утечки личных данных до потери крупных денежных сумм, добавил Морев. "Чаще всего аферисты действуют в популярных мессенджерах и онлайн-играх, где дети чувствуют себя максимально комфортно и теряют бдительность. Известны случаи, когда дети переводили мошенникам сотни тысяч рублей. Помимо финансовых потерь, семья может столкнуться с утечкой личных данных, которые затем применяют для организации дальнейших преступлений. Наибольшую угрозу представляет взлом аккаунтов на "Госуслугах" или в социальных сетях", - сказал он. Основную роль в защите детей играют профилактические беседы, но не стоит забывать о технических мерах защиты - например, об установке антивирусного ПО, настройке родительского контроля, который поможет ограничить время, проводимое за компьютером, и заблокировать доступ к потенциально опасным сайтам. Нужно научить ребенка распознавать фишинговые сайты по адресной строке и проверять безопасность соединения.
https://ria.ru/20250310/mvd-2004172420.html
https://ria.ru/20250122/vtb-1994916082.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии
Общество, Технологии
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете

Морев: мошенники используют фишинговые сайты игровых платформ

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Фишинговые сайты игровых платформ, а также предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий стали распространенными схемами обмана детей в интернете - таким образом мошенники выманивают личные данные и другую платежную информацию, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
"Одна из распространенных схем - предложение "бесплатных" подписок или игровой валюты взамен на выполнение определенных действий. Злоумышленники просят ребенка взять телефон родителей, разблокировать экран, сфотографировать его и войти в приложения банков… Другая популярная уловка - создание фишинговых сайтов, которые внешне неотличимы от официальных страниц банков или игровых платформ. Ребенок переходит по ссылке и вводит данные, которые мгновенно попадают к преступникам", - сказал Морев.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В МВД предупредили о мошенничестве с арендованными аккаунтами
10 марта, 19:19
В некоторых случаях злоумышленники начинают общаться в игровых чатах, а затем переносят его в мессенджеры, где отсутствуют встроенные системы защиты. И уже там они могут выманить личные данные и информацию про банковские счета. Основная цель злоумышленников - банковские приложения родителей.
Эксперт посоветовал родителям проводить беседы с детьми и объяснять им, что в интернете, чатах и мессенджерах, точно так же, как и на улице, нельзя разговаривать с незнакомцами и принимать подарки. Недостаток родительского контроля могут привести к серьезным последствиям, от утечки личных данных до потери крупных денежных сумм, добавил Морев.
"Чаще всего аферисты действуют в популярных мессенджерах и онлайн-играх, где дети чувствуют себя максимально комфортно и теряют бдительность. Известны случаи, когда дети переводили мошенникам сотни тысяч рублей. Помимо финансовых потерь, семья может столкнуться с утечкой личных данных, которые затем применяют для организации дальнейших преступлений. Наибольшую угрозу представляет взлом аккаунтов на "Госуслугах" или в социальных сетях", - сказал он.
Основную роль в защите детей играют профилактические беседы, но не стоит забывать о технических мерах защиты - например, об установке антивирусного ПО, настройке родительского контроля, который поможет ограничить время, проводимое за компьютером, и заблокировать доступ к потенциально опасным сайтам. Нужно научить ребенка распознавать фишинговые сайты по адресной строке и проверять безопасность соединения.
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ВТБ назвал три самые распространенные схемы обмана детей
22 января, 08:04
 
ОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала