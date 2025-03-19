https://ria.ru/20250319/khinshtenyn-2005965250.html

Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек

Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек - РИА Новости, 19.03.2025

Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек

Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштайн. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:06:00+03:00

2025-03-19T14:06:00+03:00

2025-03-19T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005799951_0:670:2447:2047_1920x0_80_0_0_9d4ca72fec1505504c8adce95bdfae40.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштайн. "С каждым днем растет число эвакуированных из курского приграничья мирных жителей. С 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезено 508 человек, из них 16 детей. Часть из них размещена в ПВР, остальные - у родственников", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что всем эвакуированным жителям оказывается необходимая поддержка."Их осматривают медики, психологи, помогают юристы. Все обеспечены едой, спальными местами, гуманитарной помощью. Работа по эвакуации не останавливается ни на минуту", - отметил Хинштейн.

https://ria.ru/20250319/loknya-2005943291.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, александр хинштейн