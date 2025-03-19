https://ria.ru/20250319/khinshtenyn-2005965250.html
Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек
Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек - РИА Новости, 19.03.2025
Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек
Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштайн. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:06:00+03:00
2025-03-19T14:06:00+03:00
2025-03-19T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005799951_0:670:2447:2047_1920x0_80_0_0_9d4ca72fec1505504c8adce95bdfae40.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштайн. "С каждым днем растет число эвакуированных из курского приграничья мирных жителей. С 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезено 508 человек, из них 16 детей. Часть из них размещена в ПВР, остальные - у родственников", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что всем эвакуированным жителям оказывается необходимая поддержка."Их осматривают медики, психологи, помогают юристы. Все обеспечены едой, спальными местами, гуманитарной помощью. Работа по эвакуации не останавливается ни на минуту", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20250319/loknya-2005943291.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005799951_0:386:2215:2047_1920x0_80_0_0_a3c2aa5a03872082fa2daf41680e137a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек
Хинштейн: из освобожденных сел Курской области с 12 марта вывезли 508 человек