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Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 19.03.2025 (обновлено: 14:07 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/khinshtenyn-2005965250.html
Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек
Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек - РИА Новости, 19.03.2025
Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек
Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштайн. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:06:00+03:00
2025-03-19T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштайн. "С каждым днем растет число эвакуированных из курского приграничья мирных жителей. С 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезено 508 человек, из них 16 детей. Часть из них размещена в ПВР, остальные - у родственников", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что всем эвакуированным жителям оказывается необходимая поддержка."Их осматривают медики, психологи, помогают юристы. Все обеспечены едой, спальными местами, гуманитарной помощью. Работа по эвакуации не останавливается ни на минуту", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20250319/loknya-2005943291.html
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курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 508 человек

Хинштейн: из освобожденных сел Курской области с 12 марта вывезли 508 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуированные из Суджи мирные жители
Эвакуированные из Суджи мирные жители - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Эвакуированные из Суджи мирные жители. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштайн.
«
"С каждым днем растет число эвакуированных из курского приграничья мирных жителей. С 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезено 508 человек, из них 16 детей. Часть из них размещена в ПВР, остальные - у родственников", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что всем эвакуированным жителям оказывается необходимая поддержка.
"Их осматривают медики, психологи, помогают юристы. Все обеспечены едой, спальными местами, гуманитарной помощью. Работа по эвакуации не останавливается ни на минуту", - отметил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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