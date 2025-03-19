https://ria.ru/20250319/kennedi-2005865283.html

ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди

ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025

ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди

Центральное разведывательное управление США и спецслужбы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором упоминалась предполагаемая роль... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:21:00+03:00

2025-03-19T04:21:00+03:00

2025-03-19T04:22:00+03:00

в мире

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джон кеннеди (политик)

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США и спецслужбы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором упоминалась предполагаемая роль СССР в подготовке покушения на президента Джона Кеннеди, следует из материалов, опубликованных американским национальным архивом по распоряжению президента Дональда Трампа. "Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. Наш запрос в августе был направлен в преддверии возможного давления на публикацию документов, однако этого давления так и не последовало. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ", – говорится в письме, адресованном ЦРУ. В основе указанного документа комиссии Уоррена – анонимный звонок, поступивший в посольство США в Канберре через несколько дней после убийства Кеннеди. Звонивший, представившийся польским шофером из советского посольства, утверждал, что "советское правительство финансировало покушение на президента", и заявлял о награде в 100 тысяч долларов, якобы установленной странами соцлагеря за убийство Кеннеди. Документ был направлен директором ЦРУ Ричардом Хелмсом юристу комиссии Уоррена Ли Ранкину. В нем также упоминался аналогичный анонимный звонок 1962 года, информация о котором стала известна лишь после убийства. Австралийские власти сочли звонящего "психически неуравновешенным" и не смогли установить его личность. Несмотря на это, ЦРУ и Австралия в 1968 году выступали против публикации документа. Президент Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Официальное расследование возложило ответственность на Ли Харви Освальда, действовавшего в одиночку, однако до сих пор в США обсуждаются альтернативные версии произошедшего.

https://ria.ru/20250120/kennedi-1994674243.html

https://ria.ru/20250318/minjust-2005812610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, австралия, ссср, джон кеннеди (политик), дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)