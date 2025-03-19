ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди
ЦРУ пыталось скрыть документ о предполагаемой связи СССР с покушением на Кеннеди
© AP PhotoПрезидент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге
© AP Photo
Президент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США и спецслужбы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором упоминалась предполагаемая роль СССР в подготовке покушения на президента Джона Кеннеди, следует из материалов, опубликованных американским национальным архивом по распоряжению президента Дональда Трампа.
"Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. Наш запрос в августе был направлен в преддверии возможного давления на публикацию документов, однако этого давления так и не последовало. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ", – говорится в письме, адресованном ЦРУ.
В основе указанного документа комиссии Уоррена – анонимный звонок, поступивший в посольство США в Канберре через несколько дней после убийства Кеннеди. Звонивший, представившийся польским шофером из советского посольства, утверждал, что "советское правительство финансировало покушение на президента", и заявлял о награде в 100 тысяч долларов, якобы установленной странами соцлагеря за убийство Кеннеди.
Документ был направлен директором ЦРУ Ричардом Хелмсом юристу комиссии Уоррена Ли Ранкину. В нем также упоминался аналогичный анонимный звонок 1962 года, информация о котором стала известна лишь после убийства.
Австралийские власти сочли звонящего "психически неуравновешенным" и не смогли установить его личность. Несмотря на это, ЦРУ и Австралия в 1968 году выступали против публикации документа.
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