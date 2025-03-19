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ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025
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04:21 19.03.2025 (обновлено: 04:22 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/kennedi-2005865283.html
ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди
ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025
ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди
Центральное разведывательное управление США и спецслужбы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором упоминалась предполагаемая роль... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:21:00+03:00
2025-03-19T04:22:00+03:00
в мире
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австралия
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джон кеннеди (политик)
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США и спецслужбы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором упоминалась предполагаемая роль СССР в подготовке покушения на президента Джона Кеннеди, следует из материалов, опубликованных американским национальным архивом по распоряжению президента Дональда Трампа. "Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. Наш запрос в августе был направлен в преддверии возможного давления на публикацию документов, однако этого давления так и не последовало. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ", – говорится в письме, адресованном ЦРУ. В основе указанного документа комиссии Уоррена – анонимный звонок, поступивший в посольство США в Канберре через несколько дней после убийства Кеннеди. Звонивший, представившийся польским шофером из советского посольства, утверждал, что "советское правительство финансировало покушение на президента", и заявлял о награде в 100 тысяч долларов, якобы установленной странами соцлагеря за убийство Кеннеди. Документ был направлен директором ЦРУ Ричардом Хелмсом юристу комиссии Уоррена Ли Ранкину. В нем также упоминался аналогичный анонимный звонок 1962 года, информация о котором стала известна лишь после убийства. Австралийские власти сочли звонящего "психически неуравновешенным" и не смогли установить его личность. Несмотря на это, ЦРУ и Австралия в 1968 году выступали против публикации документа. Президент Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Официальное расследование возложило ответственность на Ли Харви Освальда, действовавшего в одиночку, однако до сих пор в США обсуждаются альтернативные версии произошедшего.
https://ria.ru/20250120/kennedi-1994674243.html
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в мире, сша, австралия, ссср, джон кеннеди (политик), дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Австралия, СССР, Джон Кеннеди (политик), Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди

ЦРУ пыталось скрыть документ о предполагаемой связи СССР с покушением на Кеннеди

© AP PhotoПрезидент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге
Президент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Президент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США и спецслужбы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором упоминалась предполагаемая роль СССР в подготовке покушения на президента Джона Кеннеди, следует из материалов, опубликованных американским национальным архивом по распоряжению президента Дональда Трампа.
"Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. Наш запрос в августе был направлен в преддверии возможного давления на публикацию документов, однако этого давления так и не последовало. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ", – говорится в письме, адресованном ЦРУ.
Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Историк: рассекречивание новых данных об убийстве Кеннеди грозит скандалом
20 января, 18:07
В основе указанного документа комиссии Уоррена – анонимный звонок, поступивший в посольство США в Канберре через несколько дней после убийства Кеннеди. Звонивший, представившийся польским шофером из советского посольства, утверждал, что "советское правительство финансировало покушение на президента", и заявлял о награде в 100 тысяч долларов, якобы установленной странами соцлагеря за убийство Кеннеди.
Документ был направлен директором ЦРУ Ричардом Хелмсом юристу комиссии Уоррена Ли Ранкину. В нем также упоминался аналогичный анонимный звонок 1962 года, информация о котором стала известна лишь после убийства.
Австралийские власти сочли звонящего "психически неуравновешенным" и не смогли установить его личность. Несмотря на это, ЦРУ и Австралия в 1968 году выступали против публикации документа.
Президент Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Официальное расследование возложило ответственность на Ли Харви Освальда, действовавшего в одиночку, однако до сих пор в США обсуждаются альтернативные версии произошедшего.
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Вчера, 19:19
 
В миреСШААвстралияСССРДжон Кеннеди (политик)Дональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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