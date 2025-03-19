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На Ямале разработают программу содействия участникам спецоперации - РИА Новости, 19.03.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:11 19.03.2025 (обновлено: 15:14 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/jamal-2005989148.html
На Ямале разработают программу содействия участникам спецоперации
На Ямале разработают программу содействия участникам спецоперации - РИА Новости, 19.03.2025
На Ямале разработают программу содействия участникам спецоперации
Комплексная программа содействия участникам специальной военной операции будет разработана в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:11:00+03:00
2025-03-19T15:14:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Комплексная программа содействия участникам специальной военной операции будет разработана в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. "Мы верим в нашу скорую победу, а значит уже сегодня необходимо готовиться к возвращению ребят домой. Наш общий долг – помочь преодолеть им возможные сложности, восстановить здоровье, реализовать себя в мирной жизни. Поручаю своему первому заместителю Ирине Новоселовой разработать комплексную программу содействия военнослужащим, которые возвращаются домой", - сказал Артюхов. По его словам, власти также находятся на постоянной связи с бойцами и работают по прямым заявкам воинских частей. Как отметил губернатор, за последние два года в зону СВО были направлены тысячи дронов, комплекты радиоэлектронной борьбы, связи и сотни единиц автотранспорта. В настоящее время для участников спецоперации и их родных на Ямале действуют 60 мер поддержки. Так, с прошлого года на Ямале стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тысяч рублей для детей бойцов СВО. Помимо этого, начали действовать сразу две новые жилищные меры для защитников – выплата в 500 тысяч рублей и 1 миллион рублей взамен земельного участка. С прошлого года реабилитацию наряду с участниками СВО могут проходить и члены их семей, номинал сертификата увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека. Вырос и размер компенсации стоимости проезда военнослужащего в отпуск и обратно с 30 до 50 тысяч рублей. Также компенсировать билеты теперь можно и неработающему сопровождающему ребенка участника СВО.
https://ria.ru/20250319/yamal-2005984342.html
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ямал, дмитрий артюхов, сво
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, СВО
На Ямале разработают программу содействия участникам спецоперации

Губернатор Артюхов: на Ямале разработают программу содействия участникам СВО

CC BY 4.0 / Пресс-служба губернатора ЯНАО (cropped) / Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в регионе
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в регионе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
CC BY 4.0 / Пресс-служба губернатора ЯНАО (cropped) /
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в регионе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Комплексная программа содействия участникам специальной военной операции будет разработана в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.
"Мы верим в нашу скорую победу, а значит уже сегодня необходимо готовиться к возвращению ребят домой. Наш общий долг – помочь преодолеть им возможные сложности, восстановить здоровье, реализовать себя в мирной жизни. Поручаю своему первому заместителю Ирине Новоселовой разработать комплексную программу содействия военнослужащим, которые возвращаются домой", - сказал Артюхов.
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Вчера, 14:51
По его словам, власти также находятся на постоянной связи с бойцами и работают по прямым заявкам воинских частей. Как отметил губернатор, за последние два года в зону СВО были направлены тысячи дронов, комплекты радиоэлектронной борьбы, связи и сотни единиц автотранспорта.
В настоящее время для участников спецоперации и их родных на Ямале действуют 60 мер поддержки. Так, с прошлого года на Ямале стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тысяч рублей для детей бойцов СВО. Помимо этого, начали действовать сразу две новые жилищные меры для защитников – выплата в 500 тысяч рублей и 1 миллион рублей взамен земельного участка.
С прошлого года реабилитацию наряду с участниками СВО могут проходить и члены их семей, номинал сертификата увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека. Вырос и размер компенсации стоимости проезда военнослужащего в отпуск и обратно с 30 до 50 тысяч рублей. Также компенсировать билеты теперь можно и неработающему сопровождающему ребенка участника СВО.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховСВО
 
 
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