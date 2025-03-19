https://ria.ru/20250319/jamal-2005989148.html

На Ямале разработают программу содействия участникам спецоперации

На Ямале разработают программу содействия участникам спецоперации - РИА Новости, 19.03.2025

На Ямале разработают программу содействия участникам спецоперации

Комплексная программа содействия участникам специальной военной операции будет разработана в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:11:00+03:00

2025-03-19T15:11:00+03:00

2025-03-19T15:14:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

сво

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Комплексная программа содействия участникам специальной военной операции будет разработана в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. "Мы верим в нашу скорую победу, а значит уже сегодня необходимо готовиться к возвращению ребят домой. Наш общий долг – помочь преодолеть им возможные сложности, восстановить здоровье, реализовать себя в мирной жизни. Поручаю своему первому заместителю Ирине Новоселовой разработать комплексную программу содействия военнослужащим, которые возвращаются домой", - сказал Артюхов. По его словам, власти также находятся на постоянной связи с бойцами и работают по прямым заявкам воинских частей. Как отметил губернатор, за последние два года в зону СВО были направлены тысячи дронов, комплекты радиоэлектронной борьбы, связи и сотни единиц автотранспорта. В настоящее время для участников спецоперации и их родных на Ямале действуют 60 мер поддержки. Так, с прошлого года на Ямале стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тысяч рублей для детей бойцов СВО. Помимо этого, начали действовать сразу две новые жилищные меры для защитников – выплата в 500 тысяч рублей и 1 миллион рублей взамен земельного участка. С прошлого года реабилитацию наряду с участниками СВО могут проходить и члены их семей, номинал сертификата увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека. Вырос и размер компенсации стоимости проезда военнослужащего в отпуск и обратно с 30 до 50 тысяч рублей. Также компенсировать билеты теперь можно и неработающему сопровождающему ребенка участника СВО.

https://ria.ru/20250319/yamal-2005984342.html

https://ria.ru/20250311/yamal-2004418085.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов, сво