Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС
Член политбюро ХАМАС Наим: Израиль сотни раз нарушил перемирие в Газе
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ГАЗА, 19 мар - РИА Новости. Израиль сотни раз нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.
"Мы были привержены соглашению и выполнили наши обязательства по этому соглашению, но (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху и его правительство нарушили его сотни раз, совершали убийства, закрыли погранпереходы и запретили въезд гуманитарной помощи", - отметил Наим.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.