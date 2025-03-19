https://ria.ru/20250319/izrail-2005863909.html

Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС

Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 19.03.2025

Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС

Израиль сотни раз нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:55:00+03:00

2025-03-19T03:55:00+03:00

2025-03-19T03:55:00+03:00

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ГАЗА, 19 мар - РИА Новости. Израиль сотни раз нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим. "Мы были привержены соглашению и выполнили наши обязательства по этому соглашению, но (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху и его правительство нарушили его сотни раз, совершали убийства, закрыли погранпереходы и запретили въезд гуманитарной помощи", - отметил Наим. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250318/khamas-2005688128.html

https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году