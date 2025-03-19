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Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 19.03.2025
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03:55 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/izrail-2005863909.html
Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС
Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 19.03.2025
Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС
Израиль сотни раз нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:55:00+03:00
2025-03-19T03:55:00+03:00
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ГАЗА, 19 мар - РИА Новости. Израиль сотни раз нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим. "Мы были привержены соглашению и выполнили наши обязательства по этому соглашению, но (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху и его правительство нарушили его сотни раз, совершали убийства, закрыли погранпереходы и запретили въезд гуманитарной помощи", - отметил Наим. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250318/khamas-2005688128.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС

Член политбюро ХАМАС Наим: Израиль сотни раз нарушил перемирие в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ГАЗА, 19 мар - РИА Новости. Израиль сотни раз нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.
"Мы были привержены соглашению и выполнили наши обязательства по этому соглашению, но (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху и его правительство нарушили его сотни раз, совершали убийства, закрыли погранпереходы и запретили въезд гуманитарной помощи", - отметил Наим.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
ХАМАС заявило, что не пойдет на компромисс по сектору Газа
Вчера, 12:53
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе
Вчера, 06:26
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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