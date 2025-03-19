https://ria.ru/20250319/izrail-2005863535.html

Нетаньяху ищет выход из кризиса через эскалацию в Газе, заявили в ХАМАС

Нетаньяху ищет выход из кризиса через эскалацию в Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 19.03.2025

Нетаньяху ищет выход из кризиса через эскалацию в Газе, заявили в ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через эскалацию в секторе Газа ищет выход из внутриполитического кризиса, который грозит ему отставкой, заявил РИА... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:48:00+03:00

2025-03-19T03:48:00+03:00

2025-03-19T03:48:00+03:00

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хамас

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ГАЗА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через эскалацию в секторе Газа ищет выход из внутриполитического кризиса, который грозит ему отставкой, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим. "Нетаньяху через эту эскалацию хочет экспортировать свой внутренний кризис, который вот-вот приведет к его свержению", - сказал Наим. По его мнению, премьер Израиля пытается "создать себе образ героя за счет крови палестинского народа". В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250318/khamas--2005688515.html

https://ria.ru/20250318/turtsija-2005811406.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году