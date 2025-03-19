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Нетаньяху ищет выход из кризиса через эскалацию в Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 19.03.2025
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03:48 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/izrail-2005863535.html
Нетаньяху ищет выход из кризиса через эскалацию в Газе, заявили в ХАМАС
Нетаньяху ищет выход из кризиса через эскалацию в Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 19.03.2025
Нетаньяху ищет выход из кризиса через эскалацию в Газе, заявили в ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через эскалацию в секторе Газа ищет выход из внутриполитического кризиса, который грозит ему отставкой, заявил РИА... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:48:00+03:00
2025-03-19T03:48:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ГАЗА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через эскалацию в секторе Газа ищет выход из внутриполитического кризиса, который грозит ему отставкой, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим. "Нетаньяху через эту эскалацию хочет экспортировать свой внутренний кризис, который вот-вот приведет к его свержению", - сказал Наим. По его мнению, премьер Израиля пытается "создать себе образ героя за счет крови палестинского народа". В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250318/khamas--2005688515.html
https://ria.ru/20250318/turtsija-2005811406.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху ищет выход из кризиса через эскалацию в Газе, заявили в ХАМАС

Басем Наим: Нетаньяху через эскалацию в Газет ищет выход из внутреннего кризиса

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым в секторе Газа после израильского удара
Дым в секторе Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым в секторе Газа после израильского удара. Архивное фото
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ГАЗА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через эскалацию в секторе Газа ищет выход из внутриполитического кризиса, который грозит ему отставкой, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.
"Нетаньяху через эту эскалацию хочет экспортировать свой внутренний кризис, который вот-вот приведет к его свержению", - сказал Наим.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем
Вчера, 12:56
По его мнению, премьер Израиля пытается "создать себе образ героя за счет крови палестинского народа".
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Турции назвали поддержку Западом ударов Израиля по Газе отвратительной
Вчера, 19:05
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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