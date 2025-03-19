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В Днепропетровской области обесточена железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 19.03.2025
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https://ria.ru/20250319/infrastruktura-2005885069.html
В Днепропетровской области обесточена железнодорожная инфраструктура
В Днепропетровской области обесточена железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 19.03.2025
В Днепропетровской области обесточена железнодорожная инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области на Украине обесточена после поражения объектов энергосистемы, сообщает компания "Украинские железные... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:10:00+03:00
2025-03-19T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
украина
дмитрий песков
украинская железная дорога
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области на Украине обесточена после поражения объектов энергосистемы, сообщает компания "Украинские железные дороги". В Telegram-канале компании опубликовано сообщение, в котором заявляется о нанесенных в среду утром ударах по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области "Есть обесточенные участки... Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Украинской железной дороги". Работаем над восстановлением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. При этом в компании заявляют, что движение поездов продолжается по расписанию. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250319/dugin-2005879915.html
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981627261.html
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днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, украинская железная дорога, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области обесточена железнодорожная инфраструктура

В Днепропетровской области ударами обесточена железнодорожная инфраструктура

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области на Украине обесточена после поражения объектов энергосистемы, сообщает компания "Украинские железные дороги".
В Telegram-канале компании опубликовано сообщение, в котором заявляется о нанесенных в среду утром ударах по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области
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"Есть обесточенные участки... Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Украинской железной дороги". Работаем над восстановлением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
При этом в компании заявляют, что движение поездов продолжается по расписанию.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковУкраинская железная дорогаВооруженные силы Украины
 
 
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