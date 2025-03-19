В Днепропетровской области обесточена железнодорожная инфраструктура
В Днепропетровской области ударами обесточена железнодорожная инфраструктура
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области на Украине обесточена после поражения объектов энергосистемы, сообщает компания "Украинские железные дороги".
В Telegram-канале компании опубликовано сообщение, в котором заявляется о нанесенных в среду утром ударах по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области
"Есть обесточенные участки... Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Украинской железной дороги". Работаем над восстановлением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
При этом в компании заявляют, что движение поездов продолжается по расписанию.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
2 ноября 2024, 23:03