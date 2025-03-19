https://ria.ru/20250319/infrastruktura-2005885069.html

В Днепропетровской области обесточена железнодорожная инфраструктура

В Днепропетровской области обесточена железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 19.03.2025

В Днепропетровской области обесточена железнодорожная инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области на Украине обесточена после поражения объектов энергосистемы, сообщает компания "Украинские железные... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:10:00+03:00

2025-03-19T09:10:00+03:00

2025-03-19T09:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

украина

дмитрий песков

украинская железная дорога

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области на Украине обесточена после поражения объектов энергосистемы, сообщает компания "Украинские железные дороги". В Telegram-канале компании опубликовано сообщение, в котором заявляется о нанесенных в среду утром ударах по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области "Есть обесточенные участки... Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Украинской железной дороги". Работаем над восстановлением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. При этом в компании заявляют, что движение поездов продолжается по расписанию. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250319/dugin-2005879915.html

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981627261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, украинская железная дорога, вооруженные силы украины