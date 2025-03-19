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В Судже начали разминирование - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 19.03.2025 (обновлено: 15:02 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005985800.html
В Судже начали разминирование
В Судже начали разминирование - РИА Новости, 19.03.2025
В Судже начали разминирование
Освобожденную территорию Суджи в Курской области начинают разминировать, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:54:00+03:00
2025-03-19T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Освобожденную территорию Суджи в Курской области начинают разминировать, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Как передает корреспондент РИА Новости, Хинштейн в среду навестил в больнице 101-летнюю бабушку, которая пережила оккупацию ВСУ в Курской области и была эвакуирована из Суджи. "Ольга Михайловна, мы с вами обязательно вернемся в Суджу. Сейчас город освобожден, начинаем разминировать территорию, чтобы люди могли безопасно возвращаться, и будем все отстраивать", - сказал Хинштейн в разговоре с бабушкой.
https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005763588.html
суджа
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суджа, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Судже начали разминирование

Хинштейн: освобожденную территорию Суджи начали разминировать

© РИА Новости / Андрей КоцБойцы 11-й гв ОДШБР в освобожденной Судже
Бойцы 11-й гв ОДШБР в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Бойцы 11-й гв ОДШБР в освобожденной Судже
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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Освобожденную территорию Суджи в Курской области начинают разминировать, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Как передает корреспондент РИА Новости, Хинштейн в среду навестил в больнице 101-летнюю бабушку, которая пережила оккупацию ВСУ в Курской области и была эвакуирована из Суджи.
"Ольга Михайловна, мы с вами обязательно вернемся в Суджу. Сейчас город освобожден, начинаем разминировать территорию, чтобы люди могли безопасно возвращаться, и будем все отстраивать", - сказал Хинштейн в разговоре с бабушкой.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам
18 марта, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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