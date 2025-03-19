https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005985800.html
В Судже начали разминирование
В Судже начали разминирование - РИА Новости, 19.03.2025
В Судже начали разминирование
Освобожденную территорию Суджи в Курской области начинают разминировать, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:54:00+03:00
2025-03-19T14:54:00+03:00
2025-03-19T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Освобожденную территорию Суджи в Курской области начинают разминировать, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Как передает корреспондент РИА Новости, Хинштейн в среду навестил в больнице 101-летнюю бабушку, которая пережила оккупацию ВСУ в Курской области и была эвакуирована из Суджи. "Ольга Михайловна, мы с вами обязательно вернемся в Суджу. Сейчас город освобожден, начинаем разминировать территорию, чтобы люди могли безопасно возвращаться, и будем все отстраивать", - сказал Хинштейн в разговоре с бабушкой.
https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005763588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджа, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Судже начали разминирование
Хинштейн: освобожденную территорию Суджи начали разминировать