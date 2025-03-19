https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005985800.html

В Судже начали разминирование

В Судже начали разминирование - РИА Новости, 19.03.2025

В Судже начали разминирование

Освобожденную территорию Суджи в Курской области начинают разминировать, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:54:00+03:00

2025-03-19T14:54:00+03:00

2025-03-19T15:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Освобожденную территорию Суджи в Курской области начинают разминировать, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Как передает корреспондент РИА Новости, Хинштейн в среду навестил в больнице 101-летнюю бабушку, которая пережила оккупацию ВСУ в Курской области и была эвакуирована из Суджи. "Ольга Михайловна, мы с вами обязательно вернемся в Суджу. Сейчас город освобожден, начинаем разминировать территорию, чтобы люди могли безопасно возвращаться, и будем все отстраивать", - сказал Хинштейн в разговоре с бабушкой.

https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005763588.html

суджа

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

суджа, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины