https://ria.ru/20250319/harkov-2006031532.html

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 19.03.2025

В Харькове прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:00:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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харьковская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Поясняется, что, вероятно, взрывы произошли за пределами города. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250318/vzryvy-2005839591.html

харьков

россия

харьковская область

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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины