https://ria.ru/20250319/harkov-2006031532.html
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 19.03.2025
В Харькове прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:00:00+03:00
2025-03-19T18:00:00+03:00
2025-03-19T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Поясняется, что, вероятно, взрывы произошли за пределами города. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250318/vzryvy-2005839591.html
харьков
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги