https://ria.ru/20250319/gruppirovka-2005961451.html
В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ
В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025
В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ
Ударом в Сумской области поражена крупная группировка ВСУ, которая при поддержке БТР и танков шла к границе с РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:55:00+03:00
2025-03-19T13:55:00+03:00
2025-03-19T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена крупная группировка ВСУ, которая при поддержке БТР и танков шла к границе с РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Два удара по противнику рядом с Сумской областью и Россией. Один из них – по большой группе, которая при поддержке БТР и танков шла в сторону границы. По словам агентуры сопротивления: один танк и два БТР уничтожены вместе с экипажем", - сказал Лебедев.Он добавил, что по второму удару подробности выясняются."Есть мнение, что накрыли фермерский ангар с техникой и двумя палатками", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250319/peskov-2005958703.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ
В Сумской области поразили группировку ВСУ, которая шла к границе с Россией