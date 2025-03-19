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В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 19.03.2025 (обновлено: 13:56 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/gruppirovka-2005961451.html
В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ
В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025
В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ
Ударом в Сумской области поражена крупная группировка ВСУ, которая при поддержке БТР и танков шла к границе с РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:55:00+03:00
2025-03-19T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена крупная группировка ВСУ, которая при поддержке БТР и танков шла к границе с РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Два удара по противнику рядом с Сумской областью и Россией. Один из них – по большой группе, которая при поддержке БТР и танков шла в сторону границы. По словам агентуры сопротивления: один танк и два БТР уничтожены вместе с экипажем", - сказал Лебедев.Он добавил, что по второму удару подробности выясняются."Есть мнение, что накрыли фермерский ангар с техникой и двумя палатками", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250319/peskov-2005958703.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ

В Сумской области поразили группировку ВСУ, которая шла к границе с Россией

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена крупная группировка ВСУ, которая при поддержке БТР и танков шла к границе с РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Два удара по противнику рядом с Сумской областью и Россией. Один из них – по большой группе, которая при поддержке БТР и танков шла в сторону границы. По словам агентуры сопротивления: один танк и два БТР уничтожены вместе с экипажем", - сказал Лебедев.
Он добавил, что по второму удару подробности выясняются.
"Есть мнение, что накрыли фермерский ангар с техникой и двумя палатками", - отметил Лебедев.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине
13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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