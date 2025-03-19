https://ria.ru/20250319/gruppirovka-2005961451.html

В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ

В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025

В Сумской области поразили крупную группировку ВСУ

Ударом в Сумской области поражена крупная группировка ВСУ, которая при поддержке БТР и танков шла к границе с РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:55:00+03:00

2025-03-19T13:55:00+03:00

2025-03-19T13:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена крупная группировка ВСУ, которая при поддержке БТР и танков шла к границе с РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Два удара по противнику рядом с Сумской областью и Россией. Один из них – по большой группе, которая при поддержке БТР и танков шла в сторону границы. По словам агентуры сопротивления: один танк и два БТР уничтожены вместе с экипажем", - сказал Лебедев.Он добавил, что по второму удару подробности выясняются."Есть мнение, что накрыли фермерский ангар с техникой и двумя палатками", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005958703.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины