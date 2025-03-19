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Журналисты в Греции прокомментировали ситуацию с собкором РИА Новости - РИА Новости, 19.03.2025
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07:31 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/gretsija-2005875278.html
Журналисты в Греции прокомментировали ситуацию с собкором РИА Новости
Журналисты в Греции прокомментировали ситуацию с собкором РИА Новости - РИА Новости, 19.03.2025
Журналисты в Греции прокомментировали ситуацию с собкором РИА Новости
Организация "Журналистское сотрудничество", близкая к Компартии Греции (КПГ), осудила действия по ограничению права народа на объективную и свободную информацию РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:31:00+03:00
2025-03-19T07:31:00+03:00
в мире
афины
греция
россия
мария захарова
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АФИНЫ, 19 мар - РИА Новости. Организация "Журналистское сотрудничество", близкая к Компартии Греции (КПГ), осудила действия по ограничению права народа на объективную и свободную информацию в связи с отказом МИД продлить аккредитацию корреспондента РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника. "Решение министерства иностранных дел Греции не продлевать аккредитацию корреспондента российского государственного информационного агентства РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника еще раз доказывает, что информация не только является жестко контролируемой государством и бизнесменами, но и полностью направляется их интересами и устремлениями. Это событие - еще одно звено в длинной цепи подобных акций, таких как закрытие греческого бюро российского агентства Sputnik и запрет Russia Today по решению ЕС и греческого правительства как мера якобы в пользу украинского народа в войне с Россией, что на самом деле подчеркивает абсолютную согласованность действий греческого правительства и ЕС с евроатлантическими планами", - говорится в заявлении, опубликованном на страницах газеты "Ризоспастис" - печатного органа КПГ, на информационном портале КПГ 902.gr, в других СМИ. Организация напоминает, что в Киеве находился информационный штаб НАТО, который в сотрудничестве с украинским правительством предоставлял нужную евроатлантическому блоку информацию и даже фальшивые новости. "Мы призываем журналистские ассоциации осудить лишение аккредитации российского корреспондента и любые действия греческого правительства, препятствующие праву народа на объективную и свободную, как они говорят, информацию", - говорится в заявлении. Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
https://ria.ru/20250313/gretsiya-2004693634.html
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в мире, афины, греция, россия, мария захарова, евросоюз, нато
В мире, Афины, Греция, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО
Журналисты в Греции прокомментировали ситуацию с собкором РИА Новости

"Журналистское сотрудничество" в Греции осудило отказ в аккредитации Мельнику

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаги Греции и Евросоюза на площади Синтагма в Афинах
Флаги Греции и Евросоюза на площади Синтагма в Афинах - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаги Греции и Евросоюза на площади Синтагма в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 19 мар - РИА Новости. Организация "Журналистское сотрудничество", близкая к Компартии Греции (КПГ), осудила действия по ограничению права народа на объективную и свободную информацию в связи с отказом МИД продлить аккредитацию корреспондента РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника.
"Решение министерства иностранных дел Греции не продлевать аккредитацию корреспондента российского государственного информационного агентства РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника еще раз доказывает, что информация не только является жестко контролируемой государством и бизнесменами, но и полностью направляется их интересами и устремлениями. Это событие - еще одно звено в длинной цепи подобных акций, таких как закрытие греческого бюро российского агентства Sputnik и запрет Russia Today по решению ЕС и греческого правительства как мера якобы в пользу украинского народа в войне с Россией, что на самом деле подчеркивает абсолютную согласованность действий греческого правительства и ЕС с евроатлантическими планами", - говорится в заявлении, опубликованном на страницах газеты "Ризоспастис" - печатного органа КПГ, на информационном портале КПГ 902.gr, в других СМИ.
Здание МИД Греции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать
13 марта, 10:38
Организация напоминает, что в Киеве находился информационный штаб НАТО, который в сотрудничестве с украинским правительством предоставлял нужную евроатлантическому блоку информацию и даже фальшивые новости.
"Мы призываем журналистские ассоциации осудить лишение аккредитации российского корреспондента и любые действия греческого правительства, препятствующие праву народа на объективную и свободную, как они говорят, информацию", - говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
Города мира. Афины. - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Россия сегодня" раскритиковала отказ Греции аккредитовать собкора Мельника
12 марта, 13:11
 
В миреАфиныГрецияРоссияМария ЗахароваЕвросоюзНАТО
 
 
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