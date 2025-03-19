Журналисты в Греции прокомментировали ситуацию с собкором РИА Новости
"Журналистское сотрудничество" в Греции осудило отказ в аккредитации Мельнику
© AP Photo / Petros KaradjiasФлаги Греции и Евросоюза на площади Синтагма в Афинах
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаги Греции и Евросоюза на площади Синтагма в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 19 мар - РИА Новости. Организация "Журналистское сотрудничество", близкая к Компартии Греции (КПГ), осудила действия по ограничению права народа на объективную и свободную информацию в связи с отказом МИД продлить аккредитацию корреспондента РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника.
"Решение министерства иностранных дел Греции не продлевать аккредитацию корреспондента российского государственного информационного агентства РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника еще раз доказывает, что информация не только является жестко контролируемой государством и бизнесменами, но и полностью направляется их интересами и устремлениями. Это событие - еще одно звено в длинной цепи подобных акций, таких как закрытие греческого бюро российского агентства Sputnik и запрет Russia Today по решению ЕС и греческого правительства как мера якобы в пользу украинского народа в войне с Россией, что на самом деле подчеркивает абсолютную согласованность действий греческого правительства и ЕС с евроатлантическими планами", - говорится в заявлении, опубликованном на страницах газеты "Ризоспастис" - печатного органа КПГ, на информационном портале КПГ 902.gr, в других СМИ.
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"Мы призываем журналистские ассоциации осудить лишение аккредитации российского корреспондента и любые действия греческого правительства, препятствующие праву народа на объективную и свободную, как они говорят, информацию", - говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).