https://ria.ru/20250319/gretsija-2005875278.html

Журналисты в Греции прокомментировали ситуацию с собкором РИА Новости

Журналисты в Греции прокомментировали ситуацию с собкором РИА Новости - РИА Новости, 19.03.2025

Журналисты в Греции прокомментировали ситуацию с собкором РИА Новости

Организация "Журналистское сотрудничество", близкая к Компартии Греции (КПГ), осудила действия по ограничению права народа на объективную и свободную информацию РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:31:00+03:00

2025-03-19T07:31:00+03:00

2025-03-19T07:31:00+03:00

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АФИНЫ, 19 мар - РИА Новости. Организация "Журналистское сотрудничество", близкая к Компартии Греции (КПГ), осудила действия по ограничению права народа на объективную и свободную информацию в связи с отказом МИД продлить аккредитацию корреспондента РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника. "Решение министерства иностранных дел Греции не продлевать аккредитацию корреспондента российского государственного информационного агентства РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника еще раз доказывает, что информация не только является жестко контролируемой государством и бизнесменами, но и полностью направляется их интересами и устремлениями. Это событие - еще одно звено в длинной цепи подобных акций, таких как закрытие греческого бюро российского агентства Sputnik и запрет Russia Today по решению ЕС и греческого правительства как мера якобы в пользу украинского народа в войне с Россией, что на самом деле подчеркивает абсолютную согласованность действий греческого правительства и ЕС с евроатлантическими планами", - говорится в заявлении, опубликованном на страницах газеты "Ризоспастис" - печатного органа КПГ, на информационном портале КПГ 902.gr, в других СМИ. Организация напоминает, что в Киеве находился информационный штаб НАТО, который в сотрудничестве с украинским правительством предоставлял нужную евроатлантическому блоку информацию и даже фальшивые новости. "Мы призываем журналистские ассоциации осудить лишение аккредитации российского корреспондента и любые действия греческого правительства, препятствующие праву народа на объективную и свободную, как они говорят, информацию", - говорится в заявлении. Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).

https://ria.ru/20250313/gretsiya-2004693634.html

https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004508912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афины, греция, россия, мария захарова, евросоюз, нато