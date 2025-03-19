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Лучшие учителя Ямала получат гранты в полмиллиона рублей - РИА Новости, 19.03.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:36 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/granty-2005994155.html
Лучшие учителя Ямала получат гранты в полмиллиона рублей
Лучшие учителя Ямала получат гранты в полмиллиона рублей - РИА Новости, 19.03.2025
Лучшие учителя Ямала получат гранты в полмиллиона рублей
Победители регионального этапа конкурса профмастерства "Учитель года Ямала" будут получать грант на сумму в полмиллиона рублей, сообщил глава региона Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:36:00+03:00
2025-03-19T15:36:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
учителя
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Победители регионального этапа конкурса профмастерства "Учитель года Ямала" будут получать грант на сумму в полмиллиона рублей, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. "Поручаю департаменту образования округа учредить грант в размере 500 тысяч рублей для победителей регионального этапа конкурса "Учитель года Ямала", - сказал губернатор. Также, по данным правительства региона, в текущем году существенно обновили проект "Новый учитель Ямала". На его основе в феврале запустили единую кадровую программу "Учитель Ямала", благодаря которой 68 педагогов, прошедших отбор и трудоустроенных в образовательные организации округа, смогут получить выплаты до 1,5 миллиона рублей. В общей сложности в ЯНАО действуют 17 мер поддержки педагогов. Так, молодым специалистам при трудоустройстве выплачивается 100 тысяч рублей. Педагогам, которые работают со школьниками и студентами, состоящими на разных видах учета, установлены стимулирующие выплаты от 20 до 50 тысяч рублей, для работников бюджетной сферы отменен накопительный принцип северных надбавок. Помимо этого, с прошлого года премии за вклад в воспитание детей и молодежи наряду с классными руководителями получают кураторы студенческих групп, советники директоров школ и специалисты по воспитанию. С нового года специалисты сферы ТЭК, образования и здравоохранения, трудоустроенные в текущем году, могут получить единовременную выплату в один миллион рублей, а преподавателям технической направленности колледжей Ямала компенсируется до 25 тысяч рублей стоимости аренды жилья.
https://ria.ru/20250319/yamal-2005990877.html
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ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), учителя
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), учителя
Лучшие учителя Ямала получат гранты в полмиллиона рублей

Артюхов: лучшие учителя Ямала получат гранты в полмиллиона рублей

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе
На уроке в школе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
На уроке в школе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Победители регионального этапа конкурса профмастерства "Учитель года Ямала" будут получать грант на сумму в полмиллиона рублей, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.
"Поручаю департаменту образования округа учредить грант в размере 500 тысяч рублей для победителей регионального этапа конкурса "Учитель года Ямала", - сказал губернатор.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Также, по данным правительства региона, в текущем году существенно обновили проект "Новый учитель Ямала". На его основе в феврале запустили единую кадровую программу "Учитель Ямала", благодаря которой 68 педагогов, прошедших отбор и трудоустроенных в образовательные организации округа, смогут получить выплаты до 1,5 миллиона рублей.
В общей сложности в ЯНАО действуют 17 мер поддержки педагогов. Так, молодым специалистам при трудоустройстве выплачивается 100 тысяч рублей. Педагогам, которые работают со школьниками и студентами, состоящими на разных видах учета, установлены стимулирующие выплаты от 20 до 50 тысяч рублей, для работников бюджетной сферы отменен накопительный принцип северных надбавок. Помимо этого, с прошлого года премии за вклад в воспитание детей и молодежи наряду с классными руководителями получают кураторы студенческих групп, советники директоров школ и специалисты по воспитанию.
С нового года специалисты сферы ТЭК, образования и здравоохранения, трудоустроенные в текущем году, могут получить единовременную выплату в один миллион рублей, а преподавателям технической направленности колледжей Ямала компенсируется до 25 тысяч рублей стоимости аренды жилья.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в регионе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)учителя
 
 
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