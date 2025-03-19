https://ria.ru/20250319/granty-2005994155.html

Лучшие учителя Ямала получат гранты в полмиллиона рублей

Лучшие учителя Ямала получат гранты в полмиллиона рублей - РИА Новости, 19.03.2025

Лучшие учителя Ямала получат гранты в полмиллиона рублей

Победители регионального этапа конкурса профмастерства "Учитель года Ямала" будут получать грант на сумму в полмиллиона рублей, сообщил глава региона Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:36:00+03:00

2025-03-19T15:36:00+03:00

2025-03-19T15:36:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

учителя

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Победители регионального этапа конкурса профмастерства "Учитель года Ямала" будут получать грант на сумму в полмиллиона рублей, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. "Поручаю департаменту образования округа учредить грант в размере 500 тысяч рублей для победителей регионального этапа конкурса "Учитель года Ямала", - сказал губернатор. Также, по данным правительства региона, в текущем году существенно обновили проект "Новый учитель Ямала". На его основе в феврале запустили единую кадровую программу "Учитель Ямала", благодаря которой 68 педагогов, прошедших отбор и трудоустроенных в образовательные организации округа, смогут получить выплаты до 1,5 миллиона рублей. В общей сложности в ЯНАО действуют 17 мер поддержки педагогов. Так, молодым специалистам при трудоустройстве выплачивается 100 тысяч рублей. Педагогам, которые работают со школьниками и студентами, состоящими на разных видах учета, установлены стимулирующие выплаты от 20 до 50 тысяч рублей, для работников бюджетной сферы отменен накопительный принцип северных надбавок. Помимо этого, с прошлого года премии за вклад в воспитание детей и молодежи наряду с классными руководителями получают кураторы студенческих групп, советники директоров школ и специалисты по воспитанию. С нового года специалисты сферы ТЭК, образования и здравоохранения, трудоустроенные в текущем году, могут получить единовременную выплату в один миллион рублей, а преподавателям технической направленности колледжей Ямала компенсируется до 25 тысяч рублей стоимости аренды жилья.

https://ria.ru/20250319/yamal-2005990877.html

https://ria.ru/20250319/jamal-2005989148.html

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ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), учителя