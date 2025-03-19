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Тюменский госуниверситет получит грант по программе "Приоритет-2030" - РИА Новости, 19.03.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:43 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/gosuniversitet-2006007880.html
Тюменский госуниверситет получит грант по программе "Приоритет-2030"
Тюменский госуниверситет получит грант по программе "Приоритет-2030" - РИА Новости, 19.03.2025
Тюменский госуниверситет получит грант по программе "Приоритет-2030"
Тюменский государственный университет стал участником программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и получит дополнительную господдержку... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:43:00+03:00
2025-03-19T16:43:00+03:00
тюменская область
россия
тюменский государственный университет
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ТЮМЕНЬ, 19 мар – РИА Новости. Тюменский государственный университет стал участником программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и получит дополнительную господдержку в размере 460 миллионов рублей, губернатор Тюменской области назвал это событие важным для науки и высшего образования региона. "Важное событие для науки и высшего образования нашего региона – Тюменский государственный университет успешно прошёл отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Теперь наш вуз получит дополнительную господдержку в виде гранта на сумму около 460 миллионов рублей", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Моор отметил, что госуниверситет не первый год участвует в программе "Приоритет". За это время команда вуза разработала несколько новых, коммерчески успешных проектов, направленных на научно-технологическое развитие региона. Во взаимодействии с другими университетами региона ТюмГУ успешно достигает целей данной госпрограммы, что дает региону возможность формировать стратегию создания межуниверситетского кампуса, который должен быть построен в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети" в 2028 году. "Приоритет-2030" – это государственная программа поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ее цель – сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития РФ на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. В 2025 году программа "Приоритет-2030" сфокусирована на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития России. По данным Минобрнауки РФ, в основной трек программы отобраны 100 университетов из 41 региона России.
https://ria.ru/20250314/tobolsk-2005104227.html
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россия, тюменский государственный университет
Тюменская область, Россия, Тюменский государственный университет
Тюменский госуниверситет получит грант по программе "Приоритет-2030"

Тюменский госуниверситет получит допподдержку в 460 миллионов рублей

© РИА Новости / Тюменский государственный университет / Татьяна ДубровинаТюменский государственный университет
Тюменский государственный университет - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Тюменский государственный университет / Татьяна Дубровина
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Дзен
ТЮМЕНЬ, 19 мар – РИА Новости. Тюменский государственный университет стал участником программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и получит дополнительную господдержку в размере 460 миллионов рублей, губернатор Тюменской области назвал это событие важным для науки и высшего образования региона.
"Важное событие для науки и высшего образования нашего региона – Тюменский государственный университет успешно прошёл отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Теперь наш вуз получит дополнительную господдержку в виде гранта на сумму около 460 миллионов рублей", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор Тюменской области Александр Моор ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска
14 марта, 19:29
Моор отметил, что госуниверситет не первый год участвует в программе "Приоритет". За это время команда вуза разработала несколько новых, коммерчески успешных проектов, направленных на научно-технологическое развитие региона. Во взаимодействии с другими университетами региона ТюмГУ успешно достигает целей данной госпрограммы, что дает региону возможность формировать стратегию создания межуниверситетского кампуса, который должен быть построен в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети" в 2028 году.
"Приоритет-2030" – это государственная программа поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ее цель – сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития РФ на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. В 2025 году программа "Приоритет-2030" сфокусирована на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития России. По данным Минобрнауки РФ, в основной трек программы отобраны 100 университетов из 41 региона России.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Тюменская область успешно реализует программу "Эффективный регион"
26 февраля, 06:37
 
Тюменская областьРоссияТюменский государственный университет
 
 
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