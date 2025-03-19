https://ria.ru/20250319/gosuniversitet-2006007880.html

Тюменский госуниверситет получит грант по программе "Приоритет-2030"

Тюменский госуниверситет получит грант по программе "Приоритет-2030" - РИА Новости, 19.03.2025

Тюменский госуниверситет получит грант по программе "Приоритет-2030"

Тюменский государственный университет стал участником программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и получит дополнительную господдержку... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:43:00+03:00

2025-03-19T16:43:00+03:00

2025-03-19T16:43:00+03:00

тюменская область

россия

тюменский государственный университет

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ТЮМЕНЬ, 19 мар – РИА Новости. Тюменский государственный университет стал участником программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и получит дополнительную господдержку в размере 460 миллионов рублей, губернатор Тюменской области назвал это событие важным для науки и высшего образования региона. "Важное событие для науки и высшего образования нашего региона – Тюменский государственный университет успешно прошёл отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Теперь наш вуз получит дополнительную господдержку в виде гранта на сумму около 460 миллионов рублей", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Моор отметил, что госуниверситет не первый год участвует в программе "Приоритет". За это время команда вуза разработала несколько новых, коммерчески успешных проектов, направленных на научно-технологическое развитие региона. Во взаимодействии с другими университетами региона ТюмГУ успешно достигает целей данной госпрограммы, что дает региону возможность формировать стратегию создания межуниверситетского кампуса, который должен быть построен в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети" в 2028 году. "Приоритет-2030" – это государственная программа поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ее цель – сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития РФ на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. В 2025 году программа "Приоритет-2030" сфокусирована на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития России. По данным Минобрнауки РФ, в основной трек программы отобраны 100 университетов из 41 региона России.

https://ria.ru/20250314/tobolsk-2005104227.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, тюменский государственный университет