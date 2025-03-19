https://ria.ru/20250319/gossovet-2005996975.html

Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО

Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 19.03.2025

Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО

Председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций войдут в состав новой комиссии Госсовета по... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:50:00+03:00

2025-03-19T15:50:00+03:00

2025-03-19T16:21:00+03:00

россия

астраханская область

игорь бабушкин

алексей дюмин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983817081_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_b5485c3c17196727afec7289f1a45017.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций войдут в состав новой комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор Астраханской области, председатель комиссии Игорь Бабушкин. Помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин провел встречу с Бабушкиным. Они обсудили основные задачи комиссии по вопросам поддержки участников спецоперации, формирование ее состава и план работы до конца 2025 года. По словам Бабушкина, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере. Бабушкин особо отметил необходимость еще более тесного сотрудничества региональных органов власти и фонда "Защитники Отечества" как главного организатора и координатора этой работы. "Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача – создать фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Но конечная цель и у фонда, и у комиссии общая – обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей", - сказал глава комиссии. Первое, установочное заседание комиссии пройдет уже на следующей неделе.

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004151742.html

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, астраханская область, игорь бабушкин, алексей дюмин