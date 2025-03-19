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Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 19.03.2025
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15:50 19.03.2025 (обновлено: 16:21 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/gossovet-2005996975.html
Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО
Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 19.03.2025
Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО
Председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций войдут в состав новой комиссии Госсовета по... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:50:00+03:00
2025-03-19T16:21:00+03:00
россия
астраханская область
игорь бабушкин
алексей дюмин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций войдут в состав новой комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор Астраханской области, председатель комиссии Игорь Бабушкин. Помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин провел встречу с Бабушкиным. Они обсудили основные задачи комиссии по вопросам поддержки участников спецоперации, формирование ее состава и план работы до конца 2025 года. По словам Бабушкина, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере. Бабушкин особо отметил необходимость еще более тесного сотрудничества региональных органов власти и фонда "Защитники Отечества" как главного организатора и координатора этой работы. "Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача – создать фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Но конечная цель и у фонда, и у комиссии общая – обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей", - сказал глава комиссии. Первое, установочное заседание комиссии пройдет уже на следующей неделе.
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004151742.html
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html
россия
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россия, астраханская область, игорь бабушкин, алексей дюмин
Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Алексей Дюмин
Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО

В комиссию Госсовета по поддержке ветеранов СВО войдут представители министерств

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций войдут в состав новой комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор Астраханской области, председатель комиссии Игорь Бабушкин.
Помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин провел встречу с Бабушкиным. Они обсудили основные задачи комиссии по вопросам поддержки участников спецоперации, формирование ее состава и план работы до конца 2025 года.
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По словам Бабушкина, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере.
Бабушкин особо отметил необходимость еще более тесного сотрудничества региональных органов власти и фонда "Защитники Отечества" как главного организатора и координатора этой работы.
"Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача – создать фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Но конечная цель и у фонда, и у комиссии общая – обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей", - сказал глава комиссии.
Первое, установочное заседание комиссии пройдет уже на следующей неделе.
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РоссияАстраханская областьИгорь БабушкинАлексей Дюмин
 
 
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