https://ria.ru/20250319/gossovet-2005996975.html
Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО
Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 19.03.2025
Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО
Председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций войдут в состав новой комиссии Госсовета по... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:50:00+03:00
2025-03-19T15:50:00+03:00
2025-03-19T16:21:00+03:00
россия
астраханская область
игорь бабушкин
алексей дюмин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций войдут в состав новой комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор Астраханской области, председатель комиссии Игорь Бабушкин. Помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин провел встречу с Бабушкиным. Они обсудили основные задачи комиссии по вопросам поддержки участников спецоперации, формирование ее состава и план работы до конца 2025 года. По словам Бабушкина, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере. Бабушкин особо отметил необходимость еще более тесного сотрудничества региональных органов власти и фонда "Защитники Отечества" как главного организатора и координатора этой работы. "Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача – создать фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Но конечная цель и у фонда, и у комиссии общая – обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей", - сказал глава комиссии. Первое, установочное заседание комиссии пройдет уже на следующей неделе.
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004151742.html
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астраханская область, игорь бабушкин, алексей дюмин
Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Алексей Дюмин
Стало известно, кто войдет в комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО
В комиссию Госсовета по поддержке ветеранов СВО войдут представители министерств
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций войдут в состав новой комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор Астраханской области, председатель комиссии Игорь Бабушкин.
Помощник президента РФ
, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин
провел встречу с Бабушкиным
. Они обсудили основные задачи комиссии по вопросам поддержки участников спецоперации, формирование ее состава и план работы до конца 2025 года.
По словам Бабушкина, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере.
Бабушкин особо отметил необходимость еще более тесного сотрудничества региональных органов власти и фонда "Защитники Отечества" как главного организатора и координатора этой работы.
"Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача – создать фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Но конечная цель и у фонда, и у комиссии общая – обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей", - сказал глава комиссии.
Первое, установочное заседание комиссии пройдет уже на следующей неделе.