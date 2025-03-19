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Депутат Госдумы назвал Путина и Трампа лидерами-миротворцами - РИА Новости, 19.03.2025
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01:28 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/gosduma-2005853500.html
Депутат Госдумы назвал Путина и Трампа лидерами-миротворцами
Депутат Госдумы назвал Путина и Трампа лидерами-миротворцами - РИА Новости, 19.03.2025
Депутат Госдумы назвал Путина и Трампа лидерами-миротворцами
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:28:00+03:00
2025-03-19T01:28:00+03:00
в мире
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения лидеров-миротворцев. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Президенты России и США показали пример, как должны себя вести лидеры-миротворцы. Трамп во главе новой администрации демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и поддержке мирных инициатив, последовательно предлагаемых нашей страной", - сказал Нестеренко РИА Новости. При этом, по его словам, любые мирные переговоры должны служить в первую очередь делу мира и сохранению жизней, а не попыткой "дать киевскому режиму, традиционно невыполняющему достигнутые договоренности, передышку". "Накачивание оружием и подталкивание к эскалации неприемлемы. Важно, что диалог состоялся. И обе стороны готовы к конструктивному продолжению, что в свою очередь может служить лучшей гарантией мира и стабильности для геополитики", - добавил Нестеренко.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, госдума рф, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Депутат Госдумы назвал Путина и Трампа лидерами-миротворцами

Депутат Госдумы Нестеренко: Путин и Трамп показали пример поведения миротворцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения лидеров-миротворцев.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15
"Президенты России и США показали пример, как должны себя вести лидеры-миротворцы. Трамп во главе новой администрации демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и поддержке мирных инициатив, последовательно предлагаемых нашей страной", - сказал Нестеренко РИА Новости.
При этом, по его словам, любые мирные переговоры должны служить в первую очередь делу мира и сохранению жизней, а не попыткой "дать киевскому режиму, традиционно невыполняющему достигнутые договоренности, передышку".
"Накачивание оружием и подталкивание к эскалации неприемлемы. Важно, что диалог состоялся. И обе стороны готовы к конструктивному продолжению, что в свою очередь может служить лучшей гарантией мира и стабильности для геополитики", - добавил Нестеренко.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Захарова сравнила переговоры Путина и Трампа с игрой в хоккей
Вчера, 23:29
 
В миреДональд ТрампВладимир ПутинГосдума РФТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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