https://ria.ru/20250319/gosduma-2005853500.html

Депутат Госдумы назвал Путина и Трампа лидерами-миротворцами

Депутат Госдумы назвал Путина и Трампа лидерами-миротворцами - РИА Новости, 19.03.2025

Депутат Госдумы назвал Путина и Трампа лидерами-миротворцами

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:28:00+03:00

2025-03-19T01:28:00+03:00

2025-03-19T01:28:00+03:00

в мире

дональд трамп

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа примером поведения лидеров-миротворцев. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Президенты России и США показали пример, как должны себя вести лидеры-миротворцы. Трамп во главе новой администрации демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и поддержке мирных инициатив, последовательно предлагаемых нашей страной", - сказал Нестеренко РИА Новости. При этом, по его словам, любые мирные переговоры должны служить в первую очередь делу мира и сохранению жизней, а не попыткой "дать киевскому режиму, традиционно невыполняющему достигнутые договоренности, передышку". "Накачивание оружием и подталкивание к эскалации неприемлемы. Важно, что диалог состоялся. И обе стороны готовы к конструктивному продолжению, что в свою очередь может служить лучшей гарантией мира и стабильности для геополитики", - добавил Нестеренко.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250318/zaharova-2005846226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, владимир путин, госдума рф, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)