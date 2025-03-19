https://ria.ru/20250319/gorlovka-2005881153.html

Число пострадавших при обстреле Горловки достигло 11 человек

Число пострадавших при обстреле Горловки достигло 11 человек - РИА Новости, 19.03.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки достигло 11 человек

Количество раненых от обстрела ВСУ Горловки выросло до одиннадцати, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:43:00+03:00

2025-03-19T08:43:00+03:00

2025-03-19T08:58:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Количество раненых от обстрела ВСУ Горловки выросло до одиннадцати, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о ранении девяти мирных жителей из-за обстрела ВСУ."Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до одиннадцати", - написал Приходько.Мэр уточнил, что украинским обстрелом повреждена "Газель" маршрута №100 в Центрально-Городском районе Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250318/gorlovka-2005726959.html

https://ria.ru/20250318/boets-2005810996.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины