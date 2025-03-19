https://ria.ru/20250319/gorlovka-2005881153.html
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло 11 человек
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло 11 человек - РИА Новости, 19.03.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло 11 человек
Количество раненых от обстрела ВСУ Горловки выросло до одиннадцати, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:43:00+03:00
2025-03-19T08:43:00+03:00
2025-03-19T08:58:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Количество раненых от обстрела ВСУ Горловки выросло до одиннадцати, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о ранении девяти мирных жителей из-за обстрела ВСУ."Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до одиннадцати", - написал Приходько.Мэр уточнил, что украинским обстрелом повреждена "Газель" маршрута №100 в Центрально-Городском районе Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250318/gorlovka-2005726959.html
https://ria.ru/20250318/boets-2005810996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло 11 человек
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ достигло 11 человек