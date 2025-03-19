https://ria.ru/20250319/gladkov-2006079361.html

Дети из Краснояружского района продолжат обучение в других регионах

Дети из Краснояружского района продолжат обучение в других регионах - РИА Новости, 19.03.2025

Дети из Краснояружского района продолжат обучение в других регионах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить списки детей из приграничного Краснояружского района для продолжения очного обучения в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T22:22:00+03:00

2025-03-19T22:22:00+03:00

2025-03-19T22:22:00+03:00

общество

белгородская область

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить списки детей из приграничного Краснояружского района для продолжения очного обучения в других регионах и организовать оздоровительный отдых для семей участников СВО, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. "Поручение главе (Краснояружского – ред.) района, курирующему заместителю Андрею Викторовичу Милехину и заместителю губернатора Ольге Ильиничне Медведевой - собрать списки детей, которых родители готовы отправить в другие регионы для продолжения очного обучения. Также собрать списки семей участников СВО, многодетных и семей с детьми-инвалидами для отправки в санатории или оздоровительные лагеря за пределы Белгородской области по желанию", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба. Губернатор выразил надежду, что люди смогут вернуться домой в самое ближайшее время. Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. По данным Минобороны РФ, 18 марта противник предпринял безуспешную попытку проникновения на территорию Белгородской области, что могло быть направлено на создание негативного фона вокруг предстоящих переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине. Противнику нанесены значительные потери: до 60 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и три инженерные машины.

https://ria.ru/20240322/deti-1934938720.html

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общество, белгородская область, россия, сша, вячеслав гладков, вооруженные силы украины