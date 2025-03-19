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Биография Ирины Гехт - РИА Новости, 19.03.2025
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09:10 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/gekht-2005885248.html
Биография Ирины Гехт
Биография Ирины Гехт - РИА Новости, 19.03.2025
Биография Ирины Гехт
Исполняющая обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Альфредовна Гехт родилась 30 ноября 1969 года в городе Щучье Курганской области. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:10:00+03:00
2025-03-19T09:10:00+03:00
справки
курганская область
ненецкий автономный округ
ирина гехт
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Исполняющая обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Альфредовна Гехт родилась 30 ноября 1969 года в городе Щучье Курганской области. В 1992 году окончила исторический факультет Челябинского государственного университета, в 1998 года – аспирантуру вуза. В 2001 году прошла курсы повышения квалификации по направлению "Государственное и муниципальное управление". Кандидат педагогических наук.Преподавала на кафедре социальной работы в Челябинском государственном университете.С 2003 года входила в общественный совет при комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области.В 2006 году был избрана в Общественную палату Челябинской области, в 2008 году переизбрана в ее второй состав. С 2009 года была заместителем председателя Общественной палаты Челябинской области.С 28 апреля 2010 года занимала должность первого заместителя министра социальных отношений Челябинской области.1 февраля 2011 года была назначена министром социальных отношений Челябинской области.С 19 ноября 2012 года – заместитель губернатора Челябинской области, с 2013 года – заместитель председателя правительства Челябинской области. Курировала работу региональных органов исполнительной власти – министерств социальных отношений, здравоохранения, образования и науки Челябинской области, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.С 24 сентября 2014 года – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от исполнительного органа власти Челябинской области, заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.С июля 2019 года занимала пост первого заместителя губернатора Челябинской области, курировала социальный блок работы областного кабмина. С мая 2024 года по январь 2025 года возглавляла правительство Запорожской области. 18 марта 2025 года президент России Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.Ирина Гехт награждена благодарственным письмом президента Российской Федерации, благодарностью правительства Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
курганская область
ненецкий автономный округ
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справки, курганская область, ненецкий автономный округ, ирина гехт
Справки, Курганская область, Ненецкий автономный округ, Ирина Гехт

Биография Ирины Гехт

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Исполняющая обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Альфредовна Гехт родилась 30 ноября 1969 года в городе Щучье Курганской области.
В 1992 году окончила исторический факультет Челябинского государственного университета, в 1998 года – аспирантуру вуза. В 2001 году прошла курсы повышения квалификации по направлению "Государственное и муниципальное управление". Кандидат педагогических наук.
Преподавала на кафедре социальной работы в Челябинском государственном университете.
С 2003 года входила в общественный совет при комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области.
В 2006 году был избрана в Общественную палату Челябинской области, в 2008 году переизбрана в ее второй состав. С 2009 года была заместителем председателя Общественной палаты Челябинской области.
С 28 апреля 2010 года занимала должность первого заместителя министра социальных отношений Челябинской области.
1 февраля 2011 года была назначена министром социальных отношений Челябинской области.
С 19 ноября 2012 года – заместитель губернатора Челябинской области, с 2013 года – заместитель председателя правительства Челябинской области. Курировала работу региональных органов исполнительной власти – министерств социальных отношений, здравоохранения, образования и науки Челябинской области, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.
С 24 сентября 2014 года – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от исполнительного органа власти Челябинской области, заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
С июля 2019 года занимала пост первого заместителя губернатора Челябинской области, курировала социальный блок работы областного кабмина.
С мая 2024 года по январь 2025 года возглавляла правительство Запорожской области.
18 марта 2025 года президент России Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.
Ирина Гехт награждена благодарственным письмом президента Российской Федерации, благодарностью правительства Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКурганская областьНенецкий автономный округИрина Гехт
 
 
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