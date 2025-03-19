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СМИ: при израильском ударе по Газе погибли не менее 25 человек - РИА Новости, 19.03.2025
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14:31 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/gaza-2005977279.html
СМИ: при израильском ударе по Газе погибли не менее 25 человек
СМИ: при израильском ударе по Газе погибли не менее 25 человек - РИА Новости, 19.03.2025
СМИ: при израильском ударе по Газе погибли не менее 25 человек
По меньшей мере 25 человек погибли в результате израильского удара по жилому району в городе Газа, среди погибших есть дети, сообщает палестинский телеканал Al... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:31:00+03:00
2025-03-19T14:31:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли в результате израильского удара по жилому району в городе Газа, среди погибших есть дети, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa в Telegram-канале со ссылкой на местные источники. "Двадцать пять погибших, в том числе детей, и (неустановленное - ред.) число пострадавших в результате удара оккупантов по дому в районе Сабра в городе Газа", - говорится в сообщении. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250319/izrail-2005863909.html
https://ria.ru/20250319/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: при израильском ударе по Газе погибли не менее 25 человек

Al Aqsa: при ударе Израиля по Газе погибли не менее 25 человек, включая детей

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли в результате израильского удара по жилому району в городе Газа, среди погибших есть дети, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa в Telegram-канале со ссылкой на местные источники.
"Двадцать пять погибших, в том числе детей, и (неустановленное - ред.) число пострадавших в результате удара оккупантов по дому в районе Сабра в городе Газа", - говорится в сообщении.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС
Вчера, 03:55
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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