СМИ: при израильском ударе по Газе погибли не менее 25 человек
Al Aqsa: при ударе Израиля по Газе погибли не менее 25 человек, включая детей
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли в результате израильского удара по жилому району в городе Газа, среди погибших есть дети, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa в Telegram-канале со ссылкой на местные источники.
"Двадцать пять погибших, в том числе детей, и (неустановленное - ред.) число пострадавших в результате удара оккупантов по дому в районе Сабра в городе Газа", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.