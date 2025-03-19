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ФРС повысила прогнозы по инфляции и безработице в США - РИА Новости, 19.03.2025
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21:55 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/frs-2006076213.html
ФРС повысила прогнозы по инфляции и безработице в США
ФРС повысила прогнозы по инфляции и безработице в США - РИА Новости, 19.03.2025
ФРС повысила прогнозы по инфляции и безработице в США
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в США в текущем году, при этом понизила прогноз по росту ВВП страны, следует РИА Новости, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в США в текущем году, при этом понизила прогноз по росту ВВП страны, следует из доклада регулятора. Теперь инфляция в текущем году ожидается на уровне 2,7% против предыдущего прогноза в 2,5%, безработица - 4,4% против 4,3%. Ожидания роста американской экономики в 2025 году ухудшены до 1,7% с 2,1%. В 2026 году ФРС теперь ожидает инфляцию на уровне 2,2% вместо 2,1%. Прогноз по безработице на следующий год сохранен на уровне 4,3%. ВВП США, как предполагается, вырастет на 1,8% вместо ожидавшихся в декабре 2%.
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сша, федеральная резервная система сша, в мире
США, Федеральная резервная система США, В мире
ФРС повысила прогнозы по инфляции и безработице в США

ФРС повысила ожидания по инфляции и безработице в США в 2025 году

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в США в текущем году, при этом понизила прогноз по росту ВВП страны, следует из доклада регулятора.
Теперь инфляция в текущем году ожидается на уровне 2,7% против предыдущего прогноза в 2,5%, безработица - 4,4% против 4,3%. Ожидания роста американской экономики в 2025 году ухудшены до 1,7% с 2,1%.
В 2026 году ФРС теперь ожидает инфляцию на уровне 2,2% вместо 2,1%. Прогноз по безработице на следующий год сохранен на уровне 4,3%. ВВП США, как предполагается, вырастет на 1,8% вместо ожидавшихся в декабре 2%.
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