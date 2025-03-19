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Более тысячи участников собрал в Югре форум "Нефтяная столица" - РИА Новости, 19.03.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:05 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/forum-2006077729.html
Более тысячи участников собрал в Югре форум "Нефтяная столица"
Более тысячи участников собрал в Югре форум "Нефтяная столица" - РИА Новости, 19.03.2025
Более тысячи участников собрал в Югре форум "Нефтяная столица"
VIII международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" открылся в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, в нем участвуют более РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:05:00+03:00
2025-03-19T22:05:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
россия
экономика
ханты-мансийский автономный округ
сургут
руслан кухарук
российская академия наук
александр новак
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ТЮМЕНЬ, 19 мар – РИА Новости. VIII международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" открылся в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, в нем участвуют более тысячи жителей России, а также гости из 15 стран. Форум "Нефтяная столица" нацелен на развитие международного сотрудничества молодых ученых в области топливно-энергетического комплекса, внедрение инноваций, вовлечение молодых инженеров и специалистов научно-технологическую деятельность. Центральным мероприятием этого года стала пленарная дискуссия "ТЭК России: технологии, экономика, кадры". "В этом году форум собрал более тысячи участников из России и 15 стран мира. Мероприятие ориентировано на достижение целей национальных проектов "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Кадры", "Экологическое благополучие", обозначенных в указе президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - сообщили в департаменте внутренней политики округа. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что в этом году у форума особый смысл - он приурочен к добыче в Югре 13-миллиардной тонны нефти, 65-летию открытия Шаимской нефти и 60-летию открытия крупнейшего в России и мире Самотлорского месторождения. В обращении к молодым представителям научного сообщества, работникам предприятий, инженерам, студентам, аспирантам Кухарук сказал, что они являются оплотом для развития нефтяной отрасли, формируют и создают будущее. В приветственных телеграммах вице-премьер Александр Новак отметил, что форум стал эффективной площадкой по обмену опытом и генерации идей, научно-исследовательские работы и проекты участников внедряются на предприятиях; полпред президента в УрФО Артем Жога выразил уверенность, что благодаря таланту и энтузиазму участников Россия продолжит удерживать лидерские позиции в мировом нефтяном секторе. Организаторами форума "Нефтяная столица" выступают правительство Югры, Совет молодых ученых Российской академии наук, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский госуниверситет, АНО "Интеллектуальный клуб", Торгово-промышленная палата Югры. В качестве партнеров выступают нефтяные компании. Форум проводится при поддержке министерства энергетики Российской Федерации, Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, ООО "Национальная лизинговая компания по развитию промышленности" и национального отраслевого журнала "Нефтегазовая вертикаль".
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россия, экономика, ханты-мансийский автономный округ, сургут, руслан кухарук, российская академия наук, александр новак, юнеско, артем жога
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Руслан Кухарук, Российская академия наук, Александр Новак, ЮНЕСКО, Артем Жога
Более тысячи участников собрал в Югре форум "Нефтяная столица"

В Сургуте открылся международный научно-практический форум "Нефтяная столица"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск сверху
Вид на Ханты-Мансийск сверху - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТЮМЕНЬ, 19 мар – РИА Новости. VIII международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" открылся в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, в нем участвуют более тысячи жителей России, а также гости из 15 стран.
Форум "Нефтяная столица" нацелен на развитие международного сотрудничества молодых ученых в области топливно-энергетического комплекса, внедрение инноваций, вовлечение молодых инженеров и специалистов научно-технологическую деятельность. Центральным мероприятием этого года стала пленарная дискуссия "ТЭК России: технологии, экономика, кадры".
«
"В этом году форум собрал более тысячи участников из России и 15 стран мира. Мероприятие ориентировано на достижение целей национальных проектов "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Кадры", "Экологическое благополучие", обозначенных в указе президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - сообщили в департаменте внутренней политики округа.
Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что в этом году у форума особый смысл - он приурочен к добыче в Югре 13-миллиардной тонны нефти, 65-летию открытия Шаимской нефти и 60-летию открытия крупнейшего в России и мире Самотлорского месторождения. В обращении к молодым представителям научного сообщества, работникам предприятий, инженерам, студентам, аспирантам Кухарук сказал, что они являются оплотом для развития нефтяной отрасли, формируют и создают будущее.
В приветственных телеграммах вице-премьер Александр Новак отметил, что форум стал эффективной площадкой по обмену опытом и генерации идей, научно-исследовательские работы и проекты участников внедряются на предприятиях; полпред президента в УрФО Артем Жога выразил уверенность, что благодаря таланту и энтузиазму участников Россия продолжит удерживать лидерские позиции в мировом нефтяном секторе.
Организаторами форума "Нефтяная столица" выступают правительство Югры, Совет молодых ученых Российской академии наук, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский госуниверситет, АНО "Интеллектуальный клуб", Торгово-промышленная палата Югры. В качестве партнеров выступают нефтяные компании. Форум проводится при поддержке министерства энергетики Российской Федерации, Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, ООО "Национальная лизинговая компания по развитию промышленности" и национального отраслевого журнала "Нефтегазовая вертикаль".
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияЭкономикаХанты-Мансийский автономный округСургутРуслан КухарукРоссийская академия наукАлександр НовакЮНЕСКОАртем Жога
 
 
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