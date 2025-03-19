https://ria.ru/20250319/finlyandiya-2005979529.html

Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны

Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны - РИА Новости, 19.03.2025

Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны

Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии перешла к Советскому Союзу. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:40:00+03:00

2025-03-19T14:40:00+03:00

2025-03-19T17:37:00+03:00

в мире

финляндия

ссср

украина

владимир зеленский

советско-финская война (1939—1940)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии перешла к Советскому Союзу."Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения (Иосифом. — Прим. ред.) Сталиным мира, потеряла два из этих столпов. Мы сохранили независимость, фактически оставаясь единственным соседом Советского Союза. Но мы утратили суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли десять процентов нашей территории. <…> Территории, где родились мои бабушки и дедушки и где родился мой отец. Так что если вопрос в том, должна ли Украина оказаться в такой же ситуации, мой ответ — однозначно нет", — сказал Стубб на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Хельсинки. Трансляция велась на сайте канцелярии финского президента.Девятнадцатого сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия — с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941-1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях. В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.

https://ria.ru/20250122/baltika-1994987520.html

финляндия

ссср

украина

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в мире, финляндия, ссср, украина, владимир зеленский, советско-финская война (1939—1940)