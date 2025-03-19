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Филимонов: сотрудникам МЧС Вологодчины возобновят ежемесячные выплаты - РИА Новости, 19.03.2025
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Вологодская область
 
15:14 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/filimonov-2005989786.html
Филимонов: сотрудникам МЧС Вологодчины возобновят ежемесячные выплаты
Филимонов: сотрудникам МЧС Вологодчины возобновят ежемесячные выплаты - РИА Новости, 19.03.2025
Филимонов: сотрудникам МЧС Вологодчины возобновят ежемесячные выплаты
В Вологодской области возобновят ежемесячные выплаты сотрудникам МЧС, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:14:00+03:00
2025-03-19T15:14:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Вологодской области возобновят ежемесячные выплаты сотрудникам МЧС, сообщает пресс-служба губернатора региона. Соответствующий проект постановления регионального правительства разработало министерство социальной защиты населения области. "В прошлом году ввели ежемесячные доплаты сотрудникам реагирующих подразделений Главного управления МЧС России по Вологодской области. В этом году продолжим поддержку специалистов, от которых зависит безопасность наших земляков и их имущества. Сохраняем размер выплат в прежнем объеме – ежемесячно каждому сотруднику реагирующих подразделений МЧС назначаем по 5 тысяч рублей дополнительно к заработной плате", – приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. В настоящее время проект постановления правительства области о распространении ежемесячных выплат на сотрудников МЧС проходит согласование. Он будет принят после проведения необходимых процедур, установленных регламентом, уточняют в пресс-службе. Мера поддержки была разработана по обращению руководства МЧС и была запущена в ноябре 2024 года.
https://ria.ru/20250317/filimonov-2005587503.html
https://ria.ru/20250318/kompensatsiya-2005727871.html
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георгий филимонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вологодская область, Георгий Филимонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Филимонов: сотрудникам МЧС Вологодчины возобновят ежемесячные выплаты

Филимонов: вологодские сотрудники МЧС продолжат получать ежемесячные выплаты

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Вологодской области возобновят ежемесячные выплаты сотрудникам МЧС, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Соответствующий проект постановления регионального правительства разработало министерство социальной защиты населения области.
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"В прошлом году ввели ежемесячные доплаты сотрудникам реагирующих подразделений Главного управления МЧС России по Вологодской области. В этом году продолжим поддержку специалистов, от которых зависит безопасность наших земляков и их имущества. Сохраняем размер выплат в прежнем объеме – ежемесячно каждому сотруднику реагирующих подразделений МЧС назначаем по 5 тысяч рублей дополнительно к заработной плате", – приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
В настоящее время проект постановления правительства области о распространении ежемесячных выплат на сотрудников МЧС проходит согласование. Он будет принят после проведения необходимых процедур, установленных регламентом, уточняют в пресс-службе.
Мера поддержки была разработана по обращению руководства МЧС и была запущена в ноябре 2024 года.
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Вологодская областьГеоргий ФилимоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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