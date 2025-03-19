https://ria.ru/20250319/filimonov-2005989786.html

Филимонов: сотрудникам МЧС Вологодчины возобновят ежемесячные выплаты

Филимонов: сотрудникам МЧС Вологодчины возобновят ежемесячные выплаты - РИА Новости, 19.03.2025

Филимонов: сотрудникам МЧС Вологодчины возобновят ежемесячные выплаты

В Вологодской области возобновят ежемесячные выплаты сотрудникам МЧС, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:14:00+03:00

2025-03-19T15:14:00+03:00

2025-03-19T15:14:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Вологодской области возобновят ежемесячные выплаты сотрудникам МЧС, сообщает пресс-служба губернатора региона. Соответствующий проект постановления регионального правительства разработало министерство социальной защиты населения области. "В прошлом году ввели ежемесячные доплаты сотрудникам реагирующих подразделений Главного управления МЧС России по Вологодской области. В этом году продолжим поддержку специалистов, от которых зависит безопасность наших земляков и их имущества. Сохраняем размер выплат в прежнем объеме – ежемесячно каждому сотруднику реагирующих подразделений МЧС назначаем по 5 тысяч рублей дополнительно к заработной плате", – приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. В настоящее время проект постановления правительства области о распространении ежемесячных выплат на сотрудников МЧС проходит согласование. Он будет принят после проведения необходимых процедур, установленных регламентом, уточняют в пресс-службе. Мера поддержки была разработана по обращению руководства МЧС и была запущена в ноябре 2024 года.

https://ria.ru/20250317/filimonov-2005587503.html

https://ria.ru/20250318/kompensatsiya-2005727871.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)