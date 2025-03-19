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ЕК представит проект оборонной стратегии Евросоюза - РИА Новости, 19.03.2025
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01:54 19.03.2025 (обновлено: 01:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/evrokomissiya-2005855544.html
ЕК представит проект оборонной стратегии Евросоюза
ЕК представит проект оборонной стратегии Евросоюза - РИА Новости, 19.03.2025
ЕК представит проект оборонной стратегии Евросоюза
Европейская комиссия представит в среду свой проект оборонной стратегии Евросоюза на период до 2030 года, который предполагает освоение порядка 800 миллиардов... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:54:00+03:00
2025-03-19T01:55:00+03:00
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Европейская комиссия представит в среду свой проект оборонной стратегии Евросоюза на период до 2030 года, который предполагает освоение порядка 800 миллиардов евро. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне презентации своего плана, предполагается, что оборона и управление вооруженными силами останутся в компетенции стран-членов ЕС, евроинституты сосредоточатся на четырех направлениях: стимулировании наращивания оборонных расходов, модернизации отрасли, поддержании помощи Украине, а также совместных оборонных закупках. 800 миллиардов евро на оборону Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 6 марта согласовали этот план ЕК и поручили подготовить детальные предложения. Глава Еврокомиссии также заявила, что стратегия предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. По ее словам, расходы государств-членов на оборону с 2021 года выросли более чем на 31%, но этого недостаточно, поскольку, как утверждает Фон дер Ляйен, "это ниже, чем у США, России и Китая". Восстановление европейской обороны, по замыслу Еврокомиссии, потребует огромных инвестиций, как государственных, так и частных, в течение длительного периода. Военная мобильность и производство дронов Говоря о модернизации и развитии оборонных возможностей, глава Еврокомиссии указала, что новый план предусматривает создание военной мобильности к 2030 году. Для этого планируется развернуть в Европе сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники. В то же время предполагается увеличение инвестиций в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты, разработку и производство всех современных типов дронов и антидронных систем, передовое программное обеспечение, кибербезопасность и использование военного ИИ. Накачивание Украины оружием как часть оборонной стратегии ЕСОжидается, что стратегия будет отдельно оговаривать продолжение военной помощи Украине с целью повышения ее обороноспособности. Так, предполагается создание целевой группы координации военной помощи Украине с участием институтов ЕС, стран сообщества и киевских властей, а также ускорение интеграции Украины в европейский рынок оборонной промышленности и инвестиции в украинский ВПК. По словам главы Еврокомиссии, европейская оборонная промышленность "также должна получать уроки у оборонной промышленности Украины". Закупки оружия от имени стран Евросоюза Еврокомиссия предлагает также создать механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС, сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, государства-члены должны иметь возможность полностью полагаться на европейские цепочки поставок в сфере обороны. Еврокомиссия в оборонном плане также предусматривает проведение обширного стратегического диалога с представителями оборонной промышленности для определения проблем отрасли и путей их преодоления. План по итогам диалога планируется подготовить уже к июню этого года.
https://ria.ru/20250309/ljajen-2003925853.html
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в мире, украина, брюссель, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, США, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК представит проект оборонной стратегии Евросоюза

ЕК представит проект оборонной стратегии Евросоюза на период до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Европейская комиссия представит в среду свой проект оборонной стратегии Евросоюза на период до 2030 года, который предполагает освоение порядка 800 миллиардов евро.
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне презентации своего плана, предполагается, что оборона и управление вооруженными силами останутся в компетенции стран-членов ЕС, евроинституты сосредоточатся на четырех направлениях: стимулировании наращивания оборонных расходов, модернизации отрасли, поддержании помощи Украине, а также совместных оборонных закупках.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала, куда уходят средства ЕС на оборону
9 марта, 15:12

800 миллиардов евро на оборону

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 6 марта согласовали этот план ЕК и поручили подготовить детальные предложения.
Глава Еврокомиссии также заявила, что стратегия предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. По ее словам, расходы государств-членов на оборону с 2021 года выросли более чем на 31%, но этого недостаточно, поскольку, как утверждает Фон дер Ляйен, "это ниже, чем у США, России и Китая". Восстановление европейской обороны, по замыслу Еврокомиссии, потребует огромных инвестиций, как государственных, так и частных, в течение длительного периода.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Фон дер Ляйен раскрыла детали новой оборонной стратегии ЕС
Вчера, 19:19

Военная мобильность и производство дронов

Говоря о модернизации и развитии оборонных возможностей, глава Еврокомиссии указала, что новый план предусматривает создание военной мобильности к 2030 году. Для этого планируется развернуть в Европе сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники. В то же время предполагается увеличение инвестиций в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты, разработку и производство всех современных типов дронов и антидронных систем, передовое программное обеспечение, кибербезопасность и использование военного ИИ.

Накачивание Украины оружием как часть оборонной стратегии ЕС

Ожидается, что стратегия будет отдельно оговаривать продолжение военной помощи Украине с целью повышения ее обороноспособности. Так, предполагается создание целевой группы координации военной помощи Украине с участием институтов ЕС, стран сообщества и киевских властей, а также ускорение интеграции Украины в европейский рынок оборонной промышленности и инвестиции в украинский ВПК.
По словам главы Еврокомиссии, европейская оборонная промышленность "также должна получать уроки у оборонной промышленности Украины".
Глава Евросовета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы
17 марта, 10:36

Закупки оружия от имени стран Евросоюза

Еврокомиссия предлагает также создать механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС, сообщила Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, государства-члены должны иметь возможность полностью полагаться на европейские цепочки поставок в сфере обороны.
Еврокомиссия в оборонном плане также предусматривает проведение обширного стратегического диалога с представителями оборонной промышленности для определения проблем отрасли и путей их преодоления. План по итогам диалога планируется подготовить уже к июню этого года.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Орбан согласился с Трампом, что страны ЕС должны тратить больше на оборону
7 марта, 02:56
 
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