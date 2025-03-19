https://ria.ru/20250319/evakuatsiya-2006048913.html
Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек
Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек - РИА Новости, 19.03.2025
Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек
Порядка 525 человек эвакуировали с 12 марта из Суджанского района Курской области, в 67 пунктах временного размещения находятся 6,5 тысячи человек, рассказали... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:01:00+03:00
2025-03-19T19:01:00+03:00
2025-03-19T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Порядка 525 человек эвакуировали с 12 марта из Суджанского района Курской области, в 67 пунктах временного размещения находятся 6,5 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "С 12 марта с приграничной территории было вывезено 525 человек. В 67 пунктах временного размещения на данный момент находятся порядка 6,5 тысячи человек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым. В ПВР ежедневно работают психологи МЧС, они оказывают людям всю необходимую помощь. По данным МЧС России, с августа 2024 года 360 автоколонн доставили в Курскую область порядка 7,7 тысячи тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20250319/sudzha-2005996078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, суджанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек
МЧС: примерно 525 человек вывезли из Суджанского района, в ПВР находятся 6,5 тыс