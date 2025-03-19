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Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/evakuatsiya-2006048913.html
Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек
Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек - РИА Новости, 19.03.2025
Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек
Порядка 525 человек эвакуировали с 12 марта из Суджанского района Курской области, в 67 пунктах временного размещения находятся 6,5 тысячи человек, рассказали... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:01:00+03:00
2025-03-19T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Порядка 525 человек эвакуировали с 12 марта из Суджанского района Курской области, в 67 пунктах временного размещения находятся 6,5 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "С 12 марта с приграничной территории было вывезено 525 человек. В 67 пунктах временного размещения на данный момент находятся порядка 6,5 тысячи человек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым. В ПВР ежедневно работают психологи МЧС, они оказывают людям всю необходимую помощь. По данным МЧС России, с августа 2024 года 360 автоколонн доставили в Курскую область порядка 7,7 тысячи тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20250319/sudzha-2005996078.html
курская область
россия
суджанский район
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курская область, россия, суджанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек

МЧС: примерно 525 человек вывезли из Суджанского района, в ПВР находятся 6,5 тыс

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазрушенное здание на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области
Разрушенное здание на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разрушенное здание на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Порядка 525 человек эвакуировали с 12 марта из Суджанского района Курской области, в 67 пунктах временного размещения находятся 6,5 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"С 12 марта с приграничной территории было вывезено 525 человек. В 67 пунктах временного размещения на данный момент находятся порядка 6,5 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым. В ПВР ежедневно работают психологи МЧС, они оказывают людям всю необходимую помощь.
По данным МЧС России, с августа 2024 года 360 автоколонн доставили в Курскую область порядка 7,7 тысячи тонн гуманитарной помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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