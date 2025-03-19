https://ria.ru/20250319/efimov-2005801527.html
Ефимов: предприниматели сэкономили 19 млрд рублей за счет льготной аренды
Ефимов: предприниматели сэкономили 19 млрд рублей за счет льготной аренды - РИА Новости, 19.03.2025
Ефимов: предприниматели сэкономили 19 млрд рублей за счет льготной аренды
Московские организации сэкономили за три года более 19 миллиардов рублей на аренде городских помещений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:12:00+03:00
2025-03-19T10:12:00+03:00
2025-03-19T10:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Московские организации сэкономили за три года более 19 миллиардов рублей на аренде городских помещений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Предприниматели и некоммерческие учреждения арендуют у города 4,6 тысячи объектов недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Больше половины из них – свыше 475 тысяч квадратных метров – по сниженным ставкам", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что льготные ставки могут получить организации, которые занимаются благотворительной деятельностью, работают в сферах образования, медицины, науки, культуры, а также трудоустраивают людей с ограниченными возможностями.В сообщении уточняется, что свыше трети площадей, арендуемых у города по льготной ставке, приходится на образовательные учреждения. За три года они сэкономили около 6 миллиардов рублей. В то же время медцентры и стоматологические клиники смогли сохранить в своем бюджете 1,7 миллиарда рублей.При этом выгода малого бизнеса, а также организаций, где не менее половины сотрудников являются инвалидами, составила за три года почти 1,9 миллиарда рублей, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250318/obrazovanie-2005600722.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: предприниматели сэкономили 19 млрд рублей за счет льготной аренды
Ефимов: организации Москвы сэкономили 19 млрд рублей за три года за счет льгот
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Московские организации сэкономили за три года более 19 миллиардов рублей на аренде городских помещений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Предприниматели и некоммерческие учреждения арендуют у города 4,6 тысячи объектов недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Больше половины из них – свыше 475 тысяч квадратных метров – по сниженным ставкам", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что льготные ставки могут получить организации, которые занимаются благотворительной деятельностью, работают в сферах образования, медицины, науки, культуры, а также трудоустраивают людей с ограниченными возможностями.
В сообщении уточняется, что свыше трети площадей, арендуемых у города по льготной ставке, приходится на образовательные учреждения. За три года они сэкономили около 6 миллиардов рублей. В то же время медцентры и стоматологические клиники смогли сохранить в своем бюджете 1,7 миллиарда рублей.
При этом выгода малого бизнеса, а также организаций, где не менее половины сотрудников являются инвалидами, составила за три года почти 1,9 миллиарда рублей, добавляется в сообщении.