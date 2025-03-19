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В Архангельской области произошло массовое ДТП с участием 100 машин
В Архангельской области произошло массовое ДТП с участием 100 машин - РИА Новости, 19.03.2025
В Архангельской области произошло массовое ДТП с участием 100 машин
Около 100 автомобилей оказались в зоне массовой аварии на федеральной трассе М-8 Холмогоры" в Архангельской области, число поврежденных машин уточняется,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:41:00+03:00
2025-03-19T19:41:00+03:00
2025-03-19T19:51:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Около 100 автомобилей оказались в зоне массовой аварии на федеральной трассе М-8 Холмогоры" в Архангельской области, число поврежденных машин уточняется, сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале. "На данный момент движение перекрыто на месте ДТП на 1222-м километре федеральной автодороги "М-8 Холмогоры". На данном участке находится около 100 автомобилей. Информация о количестве поврежденных транспортных средств уточняется", – говорится в сообщении. Как отмечается, на фоне сложных погодных условий в регионе произошло несколько массовых аварий. Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок.
https://ria.ru/20250317/postradavshie-2005515200.html
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происшествия, авто, архангельская область
Происшествия, Авто, Архангельская область
В Архангельской области произошло массовое ДТП с участием 100 машин
Около 100 автомобилей оказались в зоне массовой аварии в Архангельской области