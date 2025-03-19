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Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.03.2025
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13:20 19.03.2025 (обновлено: 13:37 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/dtp-2005944848.html
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростове-на-Дону
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.03.2025
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростове-на-Дону
Прокуратура организовала проверку после столкновения двух автобусов в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе подросток,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:20:00+03:00
2025-03-19T13:37:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после столкновения двух автобусов в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе подросток, сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.В среду в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на проспекте Стачки произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе одна девушка 17 лет."Прокуратурой организована проверка по факту травмирования пассажиров городского транспорта в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.В частности, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250318/dtp-2005675998.html
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусами в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после столкновения двух автобусов в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе подросток, сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
В среду в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на проспекте Стачки произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе одна девушка 17 лет.
"Прокуратурой организована проверка по факту травмирования пассажиров городского транспорта в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.
В частности, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, уточнили в ведомстве.
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