https://ria.ru/20250319/dtp-2005944848.html

Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.03.2025

Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростове-на-Дону

Прокуратура организовала проверку после столкновения двух автобусов в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе подросток,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:20:00+03:00

2025-03-19T13:20:00+03:00

2025-03-19T13:37:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после столкновения двух автобусов в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе подросток, сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.В среду в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на проспекте Стачки произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе одна девушка 17 лет."Прокуратурой организована проверка по факту травмирования пассажиров городского транспорта в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.В частности, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250318/dtp-2005675998.html

ростов-на-дону

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону