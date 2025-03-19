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Дроноводы группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025
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https://ria.ru/20250319/dronovody-2005867541.html
Дроноводы группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления БПЛА
Дроноводы группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025
Дроноводы группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления БПЛА
"Дроноводы" группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления беспилотниками в тыловом районе СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:12:00+03:00
2025-03-19T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. "Дроноводы" группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления беспилотниками в тыловом районе СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки управления ударными дронами, в том числе с системой сброса на полигоне в тыловом районе СВО", - заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что в ходе подготовки инструкторы-наставники с боевым опытом СВО передают личному составу полученные навыки использования различных видов беспилотников. На первом этапе военнослужащие изучают теоретическую базу: тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта дронов. Практическая часть подготовки включает в себя выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов на небольших высотах без полезной нагрузки. На завершающем этапе операторы должны обнаружить цель и поразить сбросом с дрона.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дроноводы группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления БПЛА

Дроноводы группировки Центр совершенствуют навыки в тыловом районе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. "Дроноводы" группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления беспилотниками в тыловом районе СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки управления ударными дронами, в том числе с системой сброса на полигоне в тыловом районе СВО", - заявили в оборонном ведомстве.
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Отмечается, что в ходе подготовки инструкторы-наставники с боевым опытом СВО передают личному составу полученные навыки использования различных видов беспилотников.
На первом этапе военнослужащие изучают теоретическую базу: тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта дронов. Практическая часть подготовки включает в себя выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов на небольших высотах без полезной нагрузки. На завершающем этапе операторы должны обнаружить цель и поразить сбросом с дрона.
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