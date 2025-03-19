https://ria.ru/20250319/dronovody-2005867541.html

Дроноводы группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления БПЛА

Дроноводы группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025

Дроноводы группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления БПЛА

"Дроноводы" группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления беспилотниками в тыловом районе СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:12:00+03:00

2025-03-19T05:12:00+03:00

2025-03-19T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. "Дроноводы" группировки войск "Центр" совершенствуют навыки управления беспилотниками в тыловом районе СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки управления ударными дронами, в том числе с системой сброса на полигоне в тыловом районе СВО", - заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что в ходе подготовки инструкторы-наставники с боевым опытом СВО передают личному составу полученные навыки использования различных видов беспилотников. На первом этапе военнослужащие изучают теоретическую базу: тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта дронов. Практическая часть подготовки включает в себя выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов на небольших высотах без полезной нагрузки. На завершающем этапе операторы должны обнаружить цель и поразить сбросом с дрона.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)