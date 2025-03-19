https://ria.ru/20250319/djumin-2005966371.html

Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО

Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО - РИА Новости, 19.03.2025

Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО

Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений в работу по поддержке участников специальной военной операции, сказал помощник... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:10:00+03:00

2025-03-19T14:10:00+03:00

2025-03-19T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

политика

россия

астраханская область

алексей дюмин

игорь бабушкин

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений в работу по поддержке участников специальной военной операции, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Дюмин провел встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным. Они обсудили основные задачи комиссии, формирование ее состава и план работы до конца года. Дюмин в ходе мероприятия подчеркнул, что сегодня вопросы поддержки участников спецоперации и их близких – главный приоритет. Поэтому президент РФ Владимир Путин своим указом создал комиссию Госсовета, которая должна объединить усилия всех комиссий Госсовета, органов власти, фонда "Защитники Отечества" и других общественных организаций, подчеркнул Дюмин. "Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений. Мы должны сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни. Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно", - подчеркнул Дюмин.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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политика, россия, астраханская область, алексей дюмин, игорь бабушкин, владимир путин