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Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО
Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО - РИА Новости, 19.03.2025
Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО
Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений в работу по поддержке участников специальной военной операции, сказал помощник... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:10:00+03:00
2025-03-19T14:10:00+03:00
2025-03-19T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений в работу по поддержке участников специальной военной операции, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Дюмин провел встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным. Они обсудили основные задачи комиссии, формирование ее состава и план работы до конца года. Дюмин в ходе мероприятия подчеркнул, что сегодня вопросы поддержки участников спецоперации и их близких – главный приоритет. Поэтому президент РФ Владимир Путин своим указом создал комиссию Госсовета, которая должна объединить усилия всех комиссий Госсовета, органов власти, фонда "Защитники Отечества" и других общественных организаций, подчеркнул Дюмин. "Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений. Мы должны сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни. Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно", - подчеркнул Дюмин.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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политика, россия, астраханская область, алексей дюмин, игорь бабушкин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Астраханская область, Алексей Дюмин, Игорь Бабушкин, Владимир Путин
Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО
Секретарь Госсовета Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО