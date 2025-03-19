https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005954809.html

Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве

Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве - РИА Новости, 19.03.2025

Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве

США и Великобритания в 2024 году призывали сократить дипломатическое присутствие стран Европы в Москве для оказания давления на Россию, в посольствах стран... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:39:00+03:00

2025-03-19T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости/Прайм. США и Великобритания в 2024 году призывали сократить дипломатическое присутствие стран Европы в Москве для оказания давления на Россию, в посольствах стран должны были сократить число сотрудников, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. По данным агентства, в 2024 году был подготовлен проект предписания между властями США и Великобритании, которое призывало европейские правоохранительные агентства работать более слаженно для определения криминальных сетей, занимающихся саботажем. Согласно предписанию, европейские государства также должны были уменьшить свое дипломатическое присутствие в Москве. "Служебная записка, проект которой был составлен США и Британией в конце 2024 года, ...также предлагала, чтобы европейские правительства уменьшили свое дипломатическое присутствие в Москве для того, чтобы заставить Россию сократить своих сотрудников в европейских посольствах", - заявили два высокопоставленных американских чиновника. Кроме того, как отметил в разговоре с агентством один бывший высокопоставленный американский чиновник, некоторые из шагов, описанных в предписании, все еще обсуждаются странами Европы.

https://ria.ru/20240815/britaniya-1966302250.html

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в мире, сша, москва, великобритания