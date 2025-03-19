https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005954809.html
Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве
Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве - РИА Новости, 19.03.2025
Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве
США и Великобритания в 2024 году призывали сократить дипломатическое присутствие стран Европы в Москве для оказания давления на Россию, в посольствах стран... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:39:00+03:00
2025-03-19T13:39:00+03:00
2025-03-19T13:45:00+03:00
в мире
сша
москва
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151637/71/1516377101_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_5607e287a7684c16b58ebfb4b3f8daf1.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости/Прайм. США и Великобритания в 2024 году призывали сократить дипломатическое присутствие стран Европы в Москве для оказания давления на Россию, в посольствах стран должны были сократить число сотрудников, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. По данным агентства, в 2024 году был подготовлен проект предписания между властями США и Великобритании, которое призывало европейские правоохранительные агентства работать более слаженно для определения криминальных сетей, занимающихся саботажем. Согласно предписанию, европейские государства также должны были уменьшить свое дипломатическое присутствие в Москве. "Служебная записка, проект которой был составлен США и Британией в конце 2024 года, ...также предлагала, чтобы европейские правительства уменьшили свое дипломатическое присутствие в Москве для того, чтобы заставить Россию сократить своих сотрудников в европейских посольствах", - заявили два высокопоставленных американских чиновника. Кроме того, как отметил в разговоре с агентством один бывший высокопоставленный американский чиновник, некоторые из шагов, описанных в предписании, все еще обсуждаются странами Европы.
https://ria.ru/20240815/britaniya-1966302250.html
сша
москва
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151637/71/1516377101_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_4ba34b227432ba6019ebc300128d33b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, великобритания
В мире, США, Москва, Великобритания
Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве
Reuters: США и Британия хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости/Прайм. США и Великобритания в 2024 году призывали сократить дипломатическое присутствие стран Европы в Москве для оказания давления на Россию, в посольствах стран должны были сократить число сотрудников, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
По данным агентства, в 2024 году был подготовлен проект предписания между властями США и Великобритании, которое призывало европейские правоохранительные агентства работать более слаженно для определения криминальных сетей, занимающихся саботажем. Согласно предписанию, европейские государства также должны были уменьшить свое дипломатическое присутствие в Москве.
"Служебная записка, проект которой был составлен США и Британией в конце 2024 года, ...также предлагала, чтобы европейские правительства уменьшили свое дипломатическое присутствие в Москве для того, чтобы заставить Россию сократить своих сотрудников в европейских посольствах", - заявили два высокопоставленных американских чиновника.
Кроме того, как отметил в разговоре с агентством один бывший высокопоставленный американский чиновник, некоторые из шагов, описанных в предписании, все еще обсуждаются странами Европы.