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Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве - РИА Новости, 19.03.2025
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13:39 19.03.2025 (обновлено: 13:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005954809.html
Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве
Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве - РИА Новости, 19.03.2025
Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве
США и Великобритания в 2024 году призывали сократить дипломатическое присутствие стран Европы в Москве для оказания давления на Россию, в посольствах стран... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:39:00+03:00
2025-03-19T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости/Прайм. США и Великобритания в 2024 году призывали сократить дипломатическое присутствие стран Европы в Москве для оказания давления на Россию, в посольствах стран должны были сократить число сотрудников, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. По данным агентства, в 2024 году был подготовлен проект предписания между властями США и Великобритании, которое призывало европейские правоохранительные агентства работать более слаженно для определения криминальных сетей, занимающихся саботажем. Согласно предписанию, европейские государства также должны были уменьшить свое дипломатическое присутствие в Москве. "Служебная записка, проект которой был составлен США и Британией в конце 2024 года, ...также предлагала, чтобы европейские правительства уменьшили свое дипломатическое присутствие в Москве для того, чтобы заставить Россию сократить своих сотрудников в европейских посольствах", - заявили два высокопоставленных американских чиновника. Кроме того, как отметил в разговоре с агентством один бывший высокопоставленный американский чиновник, некоторые из шагов, описанных в предписании, все еще обсуждаются странами Европы.
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в мире, сша, москва, великобритания
В мире, США, Москва, Великобритания
Reuters: на Западе хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве

Reuters: США и Британия хотели сократить дипломатическое присутствие ЕС в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Великобритании в Москве
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости/Прайм. США и Великобритания в 2024 году призывали сократить дипломатическое присутствие стран Европы в Москве для оказания давления на Россию, в посольствах стран должны были сократить число сотрудников, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
По данным агентства, в 2024 году был подготовлен проект предписания между властями США и Великобритании, которое призывало европейские правоохранительные агентства работать более слаженно для определения криминальных сетей, занимающихся саботажем. Согласно предписанию, европейские государства также должны были уменьшить свое дипломатическое присутствие в Москве.
"Служебная записка, проект которой был составлен США и Британией в конце 2024 года, ...также предлагала, чтобы европейские правительства уменьшили свое дипломатическое присутствие в Москве для того, чтобы заставить Россию сократить своих сотрудников в европейских посольствах", - заявили два высокопоставленных американских чиновника.
Кроме того, как отметил в разговоре с агентством один бывший высокопоставленный американский чиновник, некоторые из шагов, описанных в предписании, все еще обсуждаются странами Европы.
Здание Секретной разведывательной службы в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Британия пыталась вербовать российских дипломатов, заявил посол в Лондоне
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