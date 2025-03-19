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Путин и Трамп запустили российско-американские горки - РИА Новости, 19.03.2025
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11:58 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
Путин и Трамп запустили российско-американские горки - РИА Новости, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
Вчерашний телефонный разговор президентов Д. Трампа и В. Путина показал, что обе стороны твердо взяли курс на политико-дипломатическое урегулирование на Украине РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:58:00+03:00
2025-03-19T11:58:00+03:00
аналитика
сша
россия
нато
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
дональд трамп
украина
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Вчерашний телефонный разговор президентов Д. Трампа и В. Путина показал, что обе стороны твердо взяли курс на политико-дипломатическое урегулирование на Украине и в Европе. Предложенная американской стороной и поддержанная Москвой идея 30-дневного перемирия стала мощным катализатором этого процесса, своего рода game-changer. Получив поддержку Киева и Европы, она служит дебютом в сложной российско-американской партии, в том числе по вопросам нормализации двусторонних отношений и сотрудничества по широкой глобальной и региональным повесткам дня.Похоже, что начинает складываться уникальная для нашего времени ситуация равноправных партнерских отношений нового типа между США и Россией — не союзнических и не враждебных, очищенных от идеологической конфронтации послевоенного периода. Этот формат отвечает новой картине мира как многополярного, судя во всему, разделяемой Белым домом и Кремлем.Впереди немалый путь, но совместному движению одновременно по всем направлениям задан высокий темп, который позволяет снимать имеющиеся препятствия посредством демонстрации непрерывного прогресса. Прежде всего это касается украинского урегулирования, где, как следует из официальных сообщений, отфиксированы все принципиальные российские позиции, начиная с необходимости прочного мира (а не перемирия) и кончая решением проблем, ставших источником конфликта, включая предоставление Западом гарантий безопасности России.Уже налицо продвижение по пути реализации перемирия — прекращение ударов по энергообъектам и обеспечение безопасности в Черном море. На очереди проработка модальностей полного перемирия, включая требования России не использовать его для поставок вооружений Киеву.Исходя из дипломатического опыта (а Трамп, по сути, выступил за золотой век дипломатии, включая торгово-экономическую и инвестиционную), можно предположить, что американская сторона взяла на себя "продажу" достигнутых договоренностей Киеву и европейским союзникам. Им будет трудно возражать против реалистичных российско-американских договоренностей, которым практически нет альтернатив, кроме продолжения войны. По крайней мере, об этом говорит риторика ведущих европейских столиц и Брюсселя. Реально противостоять тандему Вашингтона и Москвы они могут только посредством выдвижения вызывающего доверие плана урегулирования с позиции силы Запада. Но сила сейчас и в обозримой перспективе оказалась на стороне России. И не в традиции Америки вкладываться в то, что уже давно провалено.Если Вашингтон встретит противодействие со стороны Европы, то, надо полагать, Трампу придется рассекретить документы прежней администрации по украинскому конфликту, включая анализ и прогноз относительно успеха блицкрига в отношении России. Будет разрушен весь западный нарратив происходящего. Более того, ключевая роль США в развязывании/провоцировании конфликта будет возлагать на новую администрацию особую ответственность за его урегулирование. Европа будет выглядеть пешкой в американском проекте. В конечном счете европейцам может быть предложено попытать счастья на путях войны с Россией, но без США и вне НАТО, к чему те явно не готовы (уже не говоря о том, что у них нет своих средств поражения на стратегическую глубину, аналогичных российским, включая крылатые ракеты дальней авиации).Что до Киева, то наверняка вскроются его заверения в способности одержать победу на поле боя, что можно толковать как введение американской стороны в заблуждение — как то, что украинская сторона "подставила" Америку. То, что администрация Байдена сама была "обманываться рада", другое дело: Америка никому ничего не должна, и, наоборот, все ей должны, прежде всего "друзья и союзники". Тут важно отметить, что Россия не попадает в эту опасную, как в свое время предупреждал Г. Киссинджер, категорию.Разумеется, многое пока остается за кадром и будет проявляться по мере развития событий. Но ключевым пониманием является то, что не будет никакого замораживания и все меры временного характера должны будут вести, причем быстро, к прочному миру. "Вечному миру", как это было принято формулировать в классической дипломатии, миру со всем тем, что это предполагает в отношениях между двумя договаривающимися сторонами. Раз вступив в этот поток, из него нельзя будет выйти без катастрофических последствий для Киева. Силовой момент в украинской политике должен быть сломлен раз и навсегда.Уже очевидно, что "транзакционная дипломатия" Трампа окажет влияние на поиск креативных решений по тем или иным аспектам урегулирования, особенно ввиду того, что постконфликтная Украина будет в полной зависимости от США в плане экономического восстановления (экстравагантная сделка по редкоземельным металлам — явный намек на это). В Евросоюзе по инерции будут перевооружаться в долг (что, к сожалению, отвечает интересам США) и вряд ли смогут взять на себя что-то сверх оказания гуманитарной помощи одновременно с выдворением украинцев ввиду достигнутого мира.Возможны покупки портов и других активов в счет долга, в том числе на паях с Москвой, а также долгосрочная аренда территорий (под обязательства по их развитию) как средства инвестирования в украинскую экономику, которая приобретет сельскохозяйственно-сырьевую направленность. Разумеется, на условиях внутренней трансформации украинской государственности в русле европейских ценностей, включая права человека и меньшинств и федерализацию (тема, которая начисто отсутствовала в западном нарративе), против чего Евросоюзу будет трудно возражать. Как вариант, США могут, например, создать орган по управлению украинским долгом — что-то по типу плана Маршалла.Не исключено, что процесс урегулирования будет вызывать напряженность внутри самой Украины, вплоть до хаоса и военного переворота, неприятия националистами (со свойственным им антисемитизмом) любого мира под предлогом того, что "евреи опять продали Украину". Тогда возможен вариант проведения выборов в условиях действующего перемирия: у США достаточно средств давления на Зеленского, украинскую элиту в целом, включая олигархов. Но главное, они могут "умыть руки" от этого конфликта, просто выйдя из него и предоставив Киев и Европу самим себе.В свое время мир в Европе зиждился на российско-американском согласии, к которому вынуждала биполярная конфронтация. Благодаря украинскому конфликту и его урегулированию эта ситуация возвращается, но на качественно иной, конструктивной основе, в том числе как залог/материал нормализации и даже сближения между Вашингтоном и Москвой. Речь вовсе не о Ялте-2: просто уже не та геополитическая парадигма, да и нечего делить в Европе. Скорее, мы являемся свидетелями начала конца наднациональной Европы.
https://ria.ru/20250319/peregovory-2005912154.html
https://ria.ru/20250319/zaes-2005890372.html
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Александр Яковенко
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аналитика, сша, россия, нато, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, украина
Аналитика, США, Россия, НАТО, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина

Путин и Трамп запустили российско-американские горки

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Александр Яковенко
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Вчерашний телефонный разговор президентов Д. Трампа и В. Путина показал, что обе стороны твердо взяли курс на политико-дипломатическое урегулирование на Украине и в Европе. Предложенная американской стороной и поддержанная Москвой идея 30-дневного перемирия стала мощным катализатором этого процесса, своего рода game-changer. Получив поддержку Киева и Европы, она служит дебютом в сложной российско-американской партии, в том числе по вопросам нормализации двусторонних отношений и сотрудничества по широкой глобальной и региональным повесткам дня.
Похоже, что начинает складываться уникальная для нашего времени ситуация равноправных партнерских отношений нового типа между США и Россией — не союзнических и не враждебных, очищенных от идеологической конфронтации послевоенного периода. Этот формат отвечает новой картине мира как многополярного, судя во всему, разделяемой Белым домом и Кремлем.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Никак иначе". В США указали на значение разговора Путина и Трампа
11:08
Впереди немалый путь, но совместному движению одновременно по всем направлениям задан высокий темп, который позволяет снимать имеющиеся препятствия посредством демонстрации непрерывного прогресса. Прежде всего это касается украинского урегулирования, где, как следует из официальных сообщений, отфиксированы все принципиальные российские позиции, начиная с необходимости прочного мира (а не перемирия) и кончая решением проблем, ставших источником конфликта, включая предоставление Западом гарантий безопасности России.
Уже налицо продвижение по пути реализации перемирия — прекращение ударов по энергообъектам и обеспечение безопасности в Черном море. На очереди проработка модальностей полного перемирия, включая требования России не использовать его для поставок вооружений Киеву.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На ЗАЭС прокомментировали договоренности Путина и Трампа по Украине
09:41
Исходя из дипломатического опыта (а Трамп, по сути, выступил за золотой век дипломатии, включая торгово-экономическую и инвестиционную), можно предположить, что американская сторона взяла на себя "продажу" достигнутых договоренностей Киеву и европейским союзникам. Им будет трудно возражать против реалистичных российско-американских договоренностей, которым практически нет альтернатив, кроме продолжения войны. По крайней мере, об этом говорит риторика ведущих европейских столиц и Брюсселя. Реально противостоять тандему Вашингтона и Москвы они могут только посредством выдвижения вызывающего доверие плана урегулирования с позиции силы Запада. Но сила сейчас и в обозримой перспективе оказалась на стороне России. И не в традиции Америки вкладываться в то, что уже давно провалено.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
09:19
Если Вашингтон встретит противодействие со стороны Европы, то, надо полагать, Трампу придется рассекретить документы прежней администрации по украинскому конфликту, включая анализ и прогноз относительно успеха блицкрига в отношении России. Будет разрушен весь западный нарратив происходящего. Более того, ключевая роль США в развязывании/провоцировании конфликта будет возлагать на новую администрацию особую ответственность за его урегулирование. Европа будет выглядеть пешкой в американском проекте. В конечном счете европейцам может быть предложено попытать счастья на путях войны с Россией, но без США и вне НАТО, к чему те явно не готовы (уже не говоря о том, что у них нет своих средств поражения на стратегическую глубину, аналогичных российским, включая крылатые ракеты дальней авиации).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин пытается спасти украинцев от Зеленского, заявил Рогов
09:07
Что до Киева, то наверняка вскроются его заверения в способности одержать победу на поле боя, что можно толковать как введение американской стороны в заблуждение — как то, что украинская сторона "подставила" Америку. То, что администрация Байдена сама была "обманываться рада", другое дело: Америка никому ничего не должна, и, наоборот, все ей должны, прежде всего "друзья и союзники". Тут важно отметить, что Россия не попадает в эту опасную, как в свое время предупреждал Г. Киссинджер, категорию.
Разумеется, многое пока остается за кадром и будет проявляться по мере развития событий. Но ключевым пониманием является то, что не будет никакого замораживания и все меры временного характера должны будут вести, причем быстро, к прочному миру. "Вечному миру", как это было принято формулировать в классической дипломатии, миру со всем тем, что это предполагает в отношениях между двумя договаривающимися сторонами. Раз вступив в этот поток, из него нельзя будет выйти без катастрофических последствий для Киева. Силовой момент в украинской политике должен быть сломлен раз и навсегда.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
07:50
Уже очевидно, что "транзакционная дипломатия" Трампа окажет влияние на поиск креативных решений по тем или иным аспектам урегулирования, особенно ввиду того, что постконфликтная Украина будет в полной зависимости от США в плане экономического восстановления (экстравагантная сделка по редкоземельным металлам — явный намек на это). В Евросоюзе по инерции будут перевооружаться в долг (что, к сожалению, отвечает интересам США) и вряд ли смогут взять на себя что-то сверх оказания гуманитарной помощи одновременно с выдворением украинцев ввиду достигнутого мира.
Эммануэль Макрон и французские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Как собаки": в США забили тревогу из-за плана Парижа и Лондона по Украине
07:20
Возможны покупки портов и других активов в счет долга, в том числе на паях с Москвой, а также долгосрочная аренда территорий (под обязательства по их развитию) как средства инвестирования в украинскую экономику, которая приобретет сельскохозяйственно-сырьевую направленность. Разумеется, на условиях внутренней трансформации украинской государственности в русле европейских ценностей, включая права человека и меньшинств и федерализацию (тема, которая начисто отсутствовала в западном нарративе), против чего Евросоюзу будет трудно возражать. Как вариант, США могут, например, создать орган по управлению украинским долгом — что-то по типу плана Маршалла.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Всех захватить": в США сделали неожиданное заявление о России
04:18
Не исключено, что процесс урегулирования будет вызывать напряженность внутри самой Украины, вплоть до хаоса и военного переворота, неприятия националистами (со свойственным им антисемитизмом) любого мира под предлогом того, что "евреи опять продали Украину". Тогда возможен вариант проведения выборов в условиях действующего перемирия: у США достаточно средств давления на Зеленского, украинскую элиту в целом, включая олигархов. Но главное, они могут "умыть руки" от этого конфликта, просто выйдя из него и предоставив Киев и Европу самим себе.
В свое время мир в Европе зиждился на российско-американском согласии, к которому вынуждала биполярная конфронтация. Благодаря украинскому конфликту и его урегулированию эта ситуация возвращается, но на качественно иной, конструктивной основе, в том числе как залог/материал нормализации и даже сближения между Вашингтоном и Москвой. Речь вовсе не о Ялте-2: просто уже не та геополитическая парадигма, да и нечего делить в Европе. Скорее, мы являемся свидетелями начала конца наднациональной Европы.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США
04:20
 
АналитикаСШАРоссияНАТОТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Владимир ПутинДональд ТрампУкраина
 
 
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