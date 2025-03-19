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Посол рассказал о нежелании британских политиков говорить с Россией - РИА Новости, 19.03.2025
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00:00 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005847898.html
Посол рассказал о нежелании британских политиков говорить с Россией
Посол рассказал о нежелании британских политиков говорить с Россией - РИА Новости, 19.03.2025
Посол рассказал о нежелании британских политиков говорить с Россией
Нежелание британских политиков вести в последние годы диалог с Москвой привело к росту напряженности и недопониманию, а также неправильному представлению о... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T00:00:00+03:00
2025-03-19T00:00:00+03:00
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сша
москва
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нежелание британских политиков вести в последние годы диалог с Москвой привело к росту напряженности и недопониманию, а также неправильному представлению о России и реальных угрозах, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Ваши политики перестали говорить с нами около 10 лет назад. Они говорят о нас всё время, но между собой. Это привело к напряженности, к серьезному недопониманию… Они имеют неправильное представление о России, неправильное представление о реальных угрозах, потому что они говорят только между собой, а не с нами", - сказал Келин в интервью телеканалу Channel 4. Посол напомнил, что ранее даже выступал в британском парламенте, что вызывало немалый интерес, а теперь ему официально запретили посещать его. По словам дипломата, США осмелились изменить эту политику, осознав, что такая тенденция ведёт в тупик. "Это приводит не только к напряженности, но и к конфронтации. Однако Великобритания следует этой линии не говорить с нами, а идти на конфронтацию, воинственно продолжать поставлять украинцам оружие и деньги", - добавил глава российской дипмиссии. Посол подчеркнул, что Россия является огромной страной, которая имеет большое влияние на Ближнем Востоке, в Африке и других частях мира, поэтому совершенно нормально работать с ней над решением глобальных проблем. Келин также рассказал, что представители США на переговорах с делегацией РФ в Эр-Рияде отметили необходимость работать вместе в областях, где интересы двух стран пересекаются.
https://ria.ru/20250318/voyska-2005641993.html
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россия, сша, москва, андрей келин, в мире
Россия, США, Москва, Андрей Келин, В мире
Посол рассказал о нежелании британских политиков говорить с Россией

Келин: нежелание британских политиков говорить с Россией привело к напряженности

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нежелание британских политиков вести в последние годы диалог с Москвой привело к росту напряженности и недопониманию, а также неправильному представлению о России и реальных угрозах, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Ваши политики перестали говорить с нами около 10 лет назад. Они говорят о нас всё время, но между собой. Это привело к напряженности, к серьезному недопониманию… Они имеют неправильное представление о России, неправильное представление о реальных угрозах, потому что они говорят только между собой, а не с нами", - сказал Келин в интервью телеканалу Channel 4.
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Посол напомнил, что ранее даже выступал в британском парламенте, что вызывало немалый интерес, а теперь ему официально запретили посещать его. По словам дипломата, США осмелились изменить эту политику, осознав, что такая тенденция ведёт в тупик.
"Это приводит не только к напряженности, но и к конфронтации. Однако Великобритания следует этой линии не говорить с нами, а идти на конфронтацию, воинственно продолжать поставлять украинцам оружие и деньги", - добавил глава российской дипмиссии.
Посол подчеркнул, что Россия является огромной страной, которая имеет большое влияние на Ближнем Востоке, в Африке и других частях мира, поэтому совершенно нормально работать с ней над решением глобальных проблем.
Келин также рассказал, что представители США на переговорах с делегацией РФ в Эр-Рияде отметили необходимость работать вместе в областях, где интересы двух стран пересекаются.
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