https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005847898.html

Посол рассказал о нежелании британских политиков говорить с Россией

Посол рассказал о нежелании британских политиков говорить с Россией - РИА Новости, 19.03.2025

Посол рассказал о нежелании британских политиков говорить с Россией

Нежелание британских политиков вести в последние годы диалог с Москвой привело к росту напряженности и недопониманию, а также неправильному представлению о... РИА Новости, 19.03.2025

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нежелание британских политиков вести в последние годы диалог с Москвой привело к росту напряженности и недопониманию, а также неправильному представлению о России и реальных угрозах, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Ваши политики перестали говорить с нами около 10 лет назад. Они говорят о нас всё время, но между собой. Это привело к напряженности, к серьезному недопониманию… Они имеют неправильное представление о России, неправильное представление о реальных угрозах, потому что они говорят только между собой, а не с нами", - сказал Келин в интервью телеканалу Channel 4. Посол напомнил, что ранее даже выступал в британском парламенте, что вызывало немалый интерес, а теперь ему официально запретили посещать его. По словам дипломата, США осмелились изменить эту политику, осознав, что такая тенденция ведёт в тупик. "Это приводит не только к напряженности, но и к конфронтации. Однако Великобритания следует этой линии не говорить с нами, а идти на конфронтацию, воинственно продолжать поставлять украинцам оружие и деньги", - добавил глава российской дипмиссии. Посол подчеркнул, что Россия является огромной страной, которая имеет большое влияние на Ближнем Востоке, в Африке и других частях мира, поэтому совершенно нормально работать с ней над решением глобальных проблем. Келин также рассказал, что представители США на переговорах с делегацией РФ в Эр-Рияде отметили необходимость работать вместе в областях, где интересы двух стран пересекаются.

https://ria.ru/20250318/voyska-2005641993.html

https://ria.ru/20250225/britaniya-2001396328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, андрей келин, в мире