https://ria.ru/20250319/desnogorsk-2005919302.html

В смоленском Десногорске установят мемориал в честь бойцов СВО

В смоленском Десногорске установят мемориал в честь бойцов СВО - РИА Новости, 19.03.2025

В смоленском Десногорске установят мемориал в честь бойцов СВО

В Десногорске планируют установить мемориал для увековечивания памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:44:00+03:00

2025-03-19T11:44:00+03:00

2025-03-19T11:47:00+03:00

смоленская область

василий анохин

сво

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Десногорске планируют установить мемориал для увековечивания памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин после встречи с участниками СВО и их семьями. Он уточнил, что они также обсудили медицинскую помощь и социальную реабилитацию бойцов. Губернатор обещал приложить все усилия, чтобы при возвращении участники спецоперации понимали, чем займутся дальше. По его словам, родные бойцов и сами защитники подчеркивают, насколько важны программы по трудоустройству и профессиональной переподготовке участников спецоперации. Именно для этого, как отметил Анохин, была запущена региональная программа "Герои СВОего времени. Смоленск". Губернатор добавил, что 18 марта состоялась встреча с представителями ветеранских организаций, в ходе которой выяснилось, что они также готовы помогать. Анохин уверен, что "такой опыт будет незаменим". "Совместными усилиями сделаем все необходимое, чтобы наши бойцы после возвращения домой получили всю необходимую помощь и поддержку, чувствовали себя комфортно и реализовались в гражданской жизни", — написал губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250318/anokhin-2005813287.html

https://ria.ru/20250318/smolensk-2005701523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, сво