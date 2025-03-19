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В смоленском Десногорске установят мемориал в честь бойцов СВО - РИА Новости, 19.03.2025
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Смоленская область
 
11:44 19.03.2025 (обновлено: 11:47 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/desnogorsk-2005919302.html
В смоленском Десногорске установят мемориал в честь бойцов СВО
В смоленском Десногорске установят мемориал в честь бойцов СВО - РИА Новости, 19.03.2025
В смоленском Десногорске установят мемориал в честь бойцов СВО
В Десногорске планируют установить мемориал для увековечивания памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:44:00+03:00
2025-03-19T11:47:00+03:00
смоленская область
василий анохин
сво
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Десногорске планируют установить мемориал для увековечивания памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин после встречи с участниками СВО и их семьями. Он уточнил, что они также обсудили медицинскую помощь и социальную реабилитацию бойцов. Губернатор обещал приложить все усилия, чтобы при возвращении участники спецоперации понимали, чем займутся дальше. По его словам, родные бойцов и сами защитники подчеркивают, насколько важны программы по трудоустройству и профессиональной переподготовке участников спецоперации. Именно для этого, как отметил Анохин, была запущена региональная программа "Герои СВОего времени. Смоленск". Губернатор добавил, что 18 марта состоялась встреча с представителями ветеранских организаций, в ходе которой выяснилось, что они также готовы помогать. Анохин уверен, что "такой опыт будет незаменим". "Совместными усилиями сделаем все необходимое, чтобы наши бойцы после возвращения домой получили всю необходимую помощь и поддержку, чувствовали себя комфортно и реализовались в гражданской жизни", — написал губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20250318/anokhin-2005813287.html
https://ria.ru/20250318/smolensk-2005701523.html
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василий анохин, сво
Смоленская область, Василий Анохин, СВО
В смоленском Десногорске установят мемориал в честь бойцов СВО

В смоленском Десногорске планируют установить мемориал в честь бойцов СВО

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи с участниками СВО и их семьями
Губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи с участниками СВО и их семьями - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи с участниками СВО и их семьями
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Десногорске планируют установить мемориал для увековечивания памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин после встречи с участниками СВО и их семьями.
Он уточнил, что они также обсудили медицинскую помощь и социальную реабилитацию бойцов. Губернатор обещал приложить все усилия, чтобы при возвращении участники спецоперации понимали, чем займутся дальше.
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По его словам, родные бойцов и сами защитники подчеркивают, насколько важны программы по трудоустройству и профессиональной переподготовке участников спецоперации. Именно для этого, как отметил Анохин, была запущена региональная программа "Герои СВОего времени. Смоленск".
Губернатор добавил, что 18 марта состоялась встреча с представителями ветеранских организаций, в ходе которой выяснилось, что они также готовы помогать. Анохин уверен, что "такой опыт будет незаменим".
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"Совместными усилиями сделаем все необходимое, чтобы наши бойцы после возвращения домой получили всю необходимую помощь и поддержку, чувствовали себя комфортно и реализовались в гражданской жизни", — написал губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСВО
 
 
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