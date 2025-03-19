https://ria.ru/20250319/deputaty-2005984079.html

В Петербурге депутатов, признанных иноагентами, могут лишить пенсий

В Петербурге депутатов, признанных иноагентами, могут лишить пенсий - РИА Новости, 19.03.2025

В Петербурге депутатов, признанных иноагентами, могут лишить пенсий

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, позволяющий лишить парламентариев, которые признаны иноагентами, ряда... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:49:00+03:00

2025-03-19T14:49:00+03:00

2025-03-19T14:49:00+03:00

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, позволяющий лишить парламентариев, которые признаны иноагентами, ряда пенсионных выплат, сообщило заксобрание. "Депутаты приняли за основу законопроект о лишении преференций в пенсионном обеспечении городских депутатов, которые приобрели статус иностранного агента. Таким образом парламентарии предлагают привести законодательство города в соответствие с федеральным", – говорится в сообщении. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте городского парламента, соответствующие изменения предполагается внести в закон Санкт-Петербурга о государственной гражданской службе. "Предлагается внести дополнительные основания, когда лица, замещавшие государственные должности Санкт-Петербурга менее четырех лет, уволенные с государственной должности Санкт-Петербурга, не имеют право на получение пенсии за выслугу лет либо ежемесячных доплат к пенсии. Такими основаниями является приобретение депутатом законодательного органа субъекта Российской Федерации статуса иностранного агента", – уточняется в пояснительной записке. Ранее в октябре 2024 года депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, признанный иноагентом в РФ, сообщил о сложении полномочий в соответствии с требованиями законодательства. Согласно федеральному закону от 15 мая 2024 года, которым вносятся изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из этого реестра.

https://ria.ru/20241028/vishnevskij-1980469217.html

https://ria.ru/20230504/konfiskatsiya-1869723044.html

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санкт-петербург, россия, борис вишневский