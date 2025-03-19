https://ria.ru/20250319/britanija-2005857450.html

Политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол

Политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2025

Политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол

Политика британского правительства, заключающаяся в продолжении военной поддержки Киева, может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол России в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:08:00+03:00

2025-03-19T02:08:00+03:00

2025-03-19T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Политика британского правительства, заключающаяся в продолжении военной поддержки Киева, может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4. "Великобритания следует этой линии <…> — воинственно продолжать поставлять украинцам оружие и деньги. Чего они хотят? Полного уничтожения Украины? Это возможно", — сказал он. Ранее власти Великобритании сообщили, что военная поддержка Киеву со стороны Лондона составит в 2025 году рекордные 4,5 миллиарда фунтов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250317/chislo-2005543882.html

https://ria.ru/20250318/voyska-2005641993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, андрей келин, сергей лавров, нато, лондон