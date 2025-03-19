Политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол
Посол Келин: продолжая военную поддержку Киева, Лондон может уничтожить Украину
© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Политика британского правительства, заключающаяся в продолжении военной поддержки Киева, может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.
"Великобритания следует этой линии <…> — воинственно продолжать поставлять украинцам оружие и деньги. Чего они хотят? Полного уничтожения Украины? Это возможно", — сказал он.
Ранее власти Великобритании сообщили, что военная поддержка Киеву со стороны Лондона составит в 2025 году рекордные 4,5 миллиарда фунтов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.