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Политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2025
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02:08 19.03.2025 (обновлено: 11:09 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/britanija-2005857450.html
Политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол
Политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2025
Политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол
Политика британского правительства, заключающаяся в продолжении военной поддержки Киева, может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол России в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:08:00+03:00
2025-03-19T11:09:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Политика британского правительства, заключающаяся в продолжении военной поддержки Киева, может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4. "Великобритания следует этой линии &lt;…&gt; — воинственно продолжать поставлять украинцам оружие и деньги. Чего они хотят? Полного уничтожения Украины? Это возможно", — сказал он. Ранее власти Великобритании сообщили, что военная поддержка Киеву со стороны Лондона составит в 2025 году рекордные 4,5 миллиарда фунтов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250317/chislo-2005543882.html
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в мире, украина, россия, киев, андрей келин, сергей лавров, нато, лондон
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Келин, Сергей Лавров, НАТО, Лондон
Политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол

Посол Келин: продолжая военную поддержку Киева, Лондон может уничтожить Украину

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Политика британского правительства, заключающаяся в продолжении военной поддержки Киева, может привести к полному уничтожению Украины, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.
"Великобритания следует этой линии <…> — воинственно продолжать поставлять украинцам оружие и деньги. Чего они хотят? Полного уничтожения Украины? Это возможно", — сказал он.
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Ранее власти Великобритании сообщили, что военная поддержка Киеву со стороны Лондона составит в 2025 году рекордные 4,5 миллиарда фунтов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияКиевАндрей КелинСергей ЛавровНАТОЛондон
 
 
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