https://ria.ru/20250319/bespilotniki-2006000820.html

Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2025

Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали три приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:00:00+03:00

2025-03-19T16:00:00+03:00

2025-03-19T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию - повреждены кровля, фасад и остекление складского помещения. Ещё одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района - в одном здании выбиты окна и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в посёлке Дальний Валуйского округа в результате детонации дрона повреждены два автомобиля. Как отметил глава области, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков