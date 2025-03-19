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Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2025
Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали три приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:00:00+03:00
2025-03-19T16:00:00+03:00
2025-03-19T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию - повреждены кровля, фасад и остекление складского помещения. Ещё одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района - в одном здании выбиты окна и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в посёлке Дальний Валуйского округа в результате детонации дрона повреждены два автомобиля. Как отметил глава области, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.
https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали три района Белгородской области, пострадавших нет