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Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/bespilotniki-2006000820.html
Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2025
Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали три приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:00:00+03:00
2025-03-19T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию - повреждены кровля, фасад и остекление складского помещения. Ещё одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района - в одном здании выбиты окна и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в посёлке Дальний Валуйского округа в результате детонации дрона повреждены два автомобиля. Как отметил глава области, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.
https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские беспилотники атаковали три района Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали три района Белгородской области, пострадавших нет

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию - повреждены кровля, фасад и остекление складского помещения. Ещё одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района - в одном здании выбиты окна и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в посёлке Дальний Валуйского округа в результате детонации дрона повреждены два автомобиля. Как отметил глава области, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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