https://ria.ru/20250319/bajden-2005965916.html
В Кремле рассказали о контактах России и США при Байдене
В Кремле рассказали о контактах России и США при Байдене - РИА Новости, 19.03.2025
В Кремле рассказали о контактах России и США при Байдене
При бывшем американском президенте Джо Байдене имеющийся арсенал связи между лидерами РФ и США практически не задействовался, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:07:00+03:00
2025-03-19T14:07:00+03:00
2025-03-19T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. При бывшем американском президенте Джо Байдене имеющийся арсенал связи между лидерами РФ и США практически не задействовался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При прошлой администрации этот арсенал практически не задействовался", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250319/kreml-2005956737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, джо байден, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, В мире
В Кремле рассказали о контактах России и США при Байдене
Песков: при Байдене арсенал связи между Россией и США почти не задействовался