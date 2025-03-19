https://ria.ru/20250319/bajden-2005965916.html

В Кремле рассказали о контактах России и США при Байдене

В Кремле рассказали о контактах России и США при Байдене - РИА Новости, 19.03.2025

В Кремле рассказали о контактах России и США при Байдене

При бывшем американском президенте Джо Байдене имеющийся арсенал связи между лидерами РФ и США практически не задействовался, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:07:00+03:00

2025-03-19T14:07:00+03:00

2025-03-19T14:07:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

джо байден

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. При бывшем американском президенте Джо Байдене имеющийся арсенал связи между лидерами РФ и США практически не задействовался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При прошлой администрации этот арсенал практически не задействовался", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250319/kreml-2005956737.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, дмитрий песков, джо байден, в мире