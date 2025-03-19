Биография Надежды Бабкиной
Певица Надежда Бабкина . Архивное фото
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Народная артистка РСФСР Надежда Георгиевна Бабкина родилась 19 марта 1950 года в городе Ахтубинске в Астраханской области. Ее отец происходил из казаков, служивших в белой армии, мать – из рода Чистяковых, владевших мануфактурой в Москве до Октябрьской революции 1917 года.
Надежда Бабкина пела с детства. В 1967 году, будучи школьницей, победила на Всероссийском молодежном конкурсе в жанре народной русской песни.
В 1967 году, получив аттестат об окончании средней школы, поступила в Астраханское музыкальное училище, которое окончила в 1971 году.
Надежда Бабкина получила три высших образования: в Российской академии музыки имени Гнесиных по специальностям "дирижер хора" (1976) и "сольное народное пение" (1983), на Высших театральных курсах при ГИТИСе по специальности "режиссер эстрадных и массовых представлений" (1986).
В 1974 году, будучи студенткой, Бабкина сформировала вокальный ансамбль "Русская песня". В 1993 году под ее художественным руководством в структуре Москонцерта был создан Московский фольклорный центр "Русская песня". В 1994 году он был переподчинен Комитету по культуре Москвы, а в 2000 году преобразован в Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня". С 2018 года учреждение носит название Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной.
В настоящее время в состав театра "Русская песня" помимо одноименного ансамбля входят: балет "Живая планета", ансамбли "Славяне" и "Россияне", фолк-рок группа "После 11", танцевальный ансамбль "Русские сезоны" под руководством заслуженного деятеля искусств Николая Андросова, дуэт аккордеонистов-виртуозов "Братья Бондаренко", солисты-вокалисты – Анна Кузьмищева и Евгений Гор, а также фольклорно-театральная студия "Наследие". Кроме того, участие в постановках театра "Русская песня" принимают известные актеры драматического театра и кино, что придает спектаклям неповторимый колорит.
Надежда Бабкина выступает также с сольными программами, отличающимися гибким сочетанием самобытности песенного фольклора с эстрадными формами его трансляции, оптимистической направленностью и темпераментом исполнения.
В 2015 году Бабкина дебютировала на сцене театра "Русская песня", сыграв роли Солохи и Царицы в мюзикле "Ночь перед Рождеством" по повести Николая Гоголя.
Также в театре были поставлены драматические спектакли с участием Бабкиной "Калина Красная" по мотивам произведений Василия Шукшина, "Яма" по одноименной повести Александра Куприна, "Бабий бунт в нашем колхозе" и "Тихий Дон" по Михаилу Шолохову, музыкальные комедии "За двумя зайцами" Михаила Старицкого и "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, музыкальный спектакль "Ай да Пушкин! Ай да…!" по мотивам поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила", спектакли "Бедность не порок" по пьесе Александра Островского и "Покровские ворота" по пьесе Леонида Зорина, музыкальные комедии "Горько!" по произведениям Антона Чехова и Михаила Зощенко и "Очень веселые ребята".
Надежда Бабкина работала на телевидении. В 2010-2022 годах была соведущей программы "Модный приговор" на Первом канале. На телеканале НТВ Бабкина в 2023 году была ведущей программы "Модный vs Народный" вместе со стилистом Владом Лисовцом, а в 2024 году вела программу "Прошу, прости!".
В кино она снималась в таких фильмах и сериалах, как "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), "Если бы знать…" (1993), "Снежная королева" (2003), "Глупая звезда" (2007), "Любовь – не шоу-бизнес" (2007-2008), "Многодетство" (2024).
Надежда Бабкина ведет общественную деятельность. Певица входит в Совет при президенте РФ по делам казачества.
Является членом партии "Единая Россия".
Президент некоммерческой организации "Фонда поддержки деятелей культуры".
Президент и руководитель благотворительного фонда "Народная певческая культура".
Артистка является автором сборников "Русские народные певцы" (1996), "Из репертуара ансамбля "Русская песня" (1997). В 2002 году вышла в свет ее автобиографическая книга "Душа русской песни". В 2008 году она выпустила книгу "Бабкин Дом. Угощает Надежда Бабкина". В 2020 вышла ее книга "Модная народная", где артистка поделилась историей своей творческой и личной жизни.
Народная артистка РСФСР (1992).
Отмечена благодарностью правительства РФ (2023).
Лауреат Премии правительства РФ в области культуры 2018 года.
Имеет ряд ведомственных и общественных наград.
Почетный гражданин Кемеровской области (2015).
В честь певицы был назван астероид 10684 (Бабкина), открытый в 1980 году.
Жизни и творчеству Надежды Бабкиной посвящены документальные фильмы "Живу, как сердце подсказало" (2010), "Если в омут, то с головой!" (2020).
Певица официально была замужем за музыкантом Владимиром Заседателевым, с которым прожила 17 лет. От этого брака у Надежды Бабкиной есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников