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Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 19.03.2025 (обновлено: 17:24 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ataki-2006003951.html
Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня
Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня - РИА Новости, 19.03.2025
Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня
Владимир Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:20:00+03:00
2025-03-19T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для выполнения этой договоренности."Заверений и просто слов Путина о том, что он дает приказ не бить по энергетике, недостаточно. &lt;...&gt; Очень хочется, чтобы действительно был контроль. &lt;...&gt; Главным субъектом этого контроля должны быть США. Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов: гражданских объектов, энергообъектов, инфраструктурных объектов. Этот список мы обязательно подготовим и передадим партнерам. Если русские не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их объектам", — заявил он на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по энергетике.При этом в ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров Путина и Трампа и решения российского лидера о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре противника, киевский режим атаковал тремя БПЛА расположенный на Кубани объект по перевалке нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК).В Минобороны России подчеркнули, что такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня

Зеленский, приняв предложения Трампа по остановке атак, начал выдвигать условия

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для выполнения этой договоренности.
«
"Заверений и просто слов Путина о том, что он дает приказ не бить по энергетике, недостаточно. <...> Очень хочется, чтобы действительно был контроль. <...> Главным субъектом этого контроля должны быть США. Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов: гражданских объектов, энергообъектов, инфраструктурных объектов. Этот список мы обязательно подготовим и передадим партнерам. Если русские не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их объектам", — заявил он на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
Вчера, 11:58
Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по энергетике.
При этом в ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров Путина и Трампа и решения российского лидера о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре противника, киевский режим атаковал тремя БПЛА расположенный на Кубани объект по перевалке нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК).
В Минобороны России подчеркнули, что такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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