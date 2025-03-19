https://ria.ru/20250319/ataki-2006003951.html

Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня

Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня - РИА Новости, 19.03.2025

Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня

Владимир Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:20:00+03:00

2025-03-19T16:20:00+03:00

2025-03-19T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для выполнения этой договоренности."Заверений и просто слов Путина о том, что он дает приказ не бить по энергетике, недостаточно. <...> Очень хочется, чтобы действительно был контроль. <...> Главным субъектом этого контроля должны быть США. Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов: гражданских объектов, энергообъектов, инфраструктурных объектов. Этот список мы обязательно подготовим и передадим партнерам. Если русские не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их объектам", — заявил он на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по энергетике.При этом в ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров Путина и Трампа и решения российского лидера о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре противника, киевский режим атаковал тремя БПЛА расположенный на Кубани объект по перевалке нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК).В Минобороны России подчеркнули, что такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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в мире, россия, владимир зеленский, украина