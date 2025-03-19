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АСИ начало отбор проектов по повышению качества жизни россиян - РИА Новости, 19.03.2025
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22:23 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/asi-2006079515.html
АСИ начало отбор проектов по повышению качества жизни россиян
АСИ начало отбор проектов по повышению качества жизни россиян - РИА Новости, 19.03.2025
АСИ начало отбор проектов по повышению качества жизни россиян
Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило отбор проектов по шести темам, направленных на повышение качества жизни россиян, сообщили в пресс-службе АСИ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:23:00+03:00
2025-03-19T22:23:00+03:00
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило отбор проектов по шести темам, направленных на повышение качества жизни россиян, сообщили в пресс-службе АСИ. "С 19 марта по 9 апреля АСИ проводит шесть отборов проектов, направленных на повышение качества жизни россиян. Темы соответствуют ключевым задачам АСИ до 2030 года: поддержка семей с детьми, благополучие людей, укрепление здоровья и помощь людям с инвалидностью", - говорится в сообщении. Отбор проектов проводится по темам: технологии искусственного интеллекта по повышению уровня здоровья населения; превентивная медицина и персональные носимые медицинские устройства; новые технологии и ИИ в социальной поддержке; социальные услуги; помощь детям в трудной жизненной ситуации; технологии, влияющие на качество жизни людей с инвалидностью. К участию приглашаются авторы прорывных решений среди представителей бизнеса, государственных учреждений, вузов, социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, уточнили в пресс-службе. Лучшие проекты получат поддержку АСИ в доработке, развитии и масштабировании.
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общество, агентство стратегических инициатив (аси), россия
Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия
АСИ начало отбор проектов по повышению качества жизни россиян

АСИ запустило отбор проектов, направленных на повышение качества жизни россиян

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в парке
Люди гуляют в парке - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило отбор проектов по шести темам, направленных на повышение качества жизни россиян, сообщили в пресс-службе АСИ.
«
"С 19 марта по 9 апреля АСИ проводит шесть отборов проектов, направленных на повышение качества жизни россиян. Темы соответствуют ключевым задачам АСИ до 2030 года: поддержка семей с детьми, благополучие людей, укрепление здоровья и помощь людям с инвалидностью", - говорится в сообщении.
Отбор проектов проводится по темам: технологии искусственного интеллекта по повышению уровня здоровья населения; превентивная медицина и персональные носимые медицинские устройства; новые технологии и ИИ в социальной поддержке; социальные услуги; помощь детям в трудной жизненной ситуации; технологии, влияющие на качество жизни людей с инвалидностью.
К участию приглашаются авторы прорывных решений среди представителей бизнеса, государственных учреждений, вузов, социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, уточнили в пресс-службе. Лучшие проекты получат поддержку АСИ в доработке, развитии и масштабировании.
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